¿Austin Wells es dominicano?

Austin Wells es tan dominicano como el merengue.

Su acento, color de piel, cabello y apellido no le hacen justicia al arraigo que lleva el receptor del Clásico Mundial con este país.

Wells, quien es el catcher titular de los Yankees de Nueva York, visita la República Dominicana desde los cinco años, específicamente Casa de Campo, La Romana, donde su abuelo materno posee una villa .

Su madre, Michelle Fernández, y su padre, Greg Wells, acostumbraban a viajar al país durante los veranos y en Navidad. Lo tenían como tradición familiar.

Siempre se hospedaban en Casa de Campo, en la residencia del abuelo de Austin, Dr. Luis Felipe Fernández, nativo de San Francisco de Macorìs y quien emigió a Estados Unidos en los años 50..

Wells junto a sus padres al momento de firmar con la organización de los Yanquis de Nueva York.

la historia

Luis Felipe emigró a mediados de los años 50, donde se especializó como médico pediatra.En New Jersey nació Michelle y, años más tarde, Austin y demás hijos..

“Ellos mantenían muy presente el vínculo con su país y con nuestra familia. Nosotros somos muy unidos; tenemos por costumbre reunirnos en hermandad y solidaridad. Desde entonces, le inculcamos a nuestros hijos la importancia y los valores de la familia”, manifestó Arístides Fernández Zucco, primo de Michelle Fernández, de la madre y conocida figura nacional de la política yd el deporte.

Fernaández Zucco, conocido como “El Chato”, habló durante una entrevista en el programa La Hora del Deporte, que se transmite por CDN Deportes todos los domingos.

Según Fernández Zucco, Austin Wells habla perfecto español y lleva con orgullo la nacionalidad dominicana.

“Ellos (la familia) tienen previsto venir a apoyar a la selección dominicana durante los partidos en Tampa y Detroit del Clásico. En una entrevista dejó claro que nació en los Estados Unidos, pero que su sangre es dominicana”, recordó Fernández Zucco.

La madre de Austin , Michelle Fernández, fue gerente de Recursos Humanos de los Diamondbacks de Arizona en tiempos pasados..

Los padres de Austin Wells, Greg y Michelle aún mantienen la tradición de visitar la República Dominicana en verano y Navidad. Austin, por su condición de pelotero profesional, se ausenta con mayor frecuencia de esa costumbre.

Aristides Fernández Zucco es primo de Michelle.

Con el equipo RD

Austin Wells se perfila como el catcher titular del equipo dominicano de cara al próximo Clásico Mundial de Béisbol, que se efectuará a inicios del mes de marzo.

Fue seleccionado por el gerente Nelson Cruz y se presentó públicamente portando la bandera dominicana. De segundo cátcher estarà Agustin Ramìrez, de los Marlins.

Durante la campaña de 2025 con los Yanquis de Nueva York, bateó para .219, conectó 21 jonrones y remolcó 71 carreras. Además, pegó 22 dobles y registró un OPS de .712.