Zac Gallen no recibirá la totalidad de contrato con los Diamondbacks hasta 2034

El recién contratado lanzador derecho Zac Gallen no recibirá el pago completo de su nuevo contrato por un año y 22,025 millones de dólares con los Diamondbacks de Arizona hasta 2034, ya que más de la mitad del contrato está diferido.

Según los detalles del acuerdo obtenidos por The Associated Press el domingo, 14,025 millones de dólares del contrato de Gallen están diferidos y se pagarán en tres cuotas de 4,675 millones de dólares cada una el 1 de julio de 2032 a 2034.

Gallen rechazó una oferta calificada del mismo valor de los Diamondbacks en noviembre, pero esa oferta original no incluía pagos diferidos.

Los Diamondbacks liberaron un lugar para Gallen el domingo al colocar al lanzador derecho Corbin Burnes en la lista de lesionados de 60 días.

El acuerdo de Gallen para regresar a Arizona se acordó el viernes por la noche, pendiente de un examen físico, y fue confirmado por el equipo el domingo.

Burnes se recupera de una cirugía Tommy John y dijo el martes que espera regresar cerca del receso del Juego de las Estrellas. Tuvo un récord de 3-2 y una efectividad de 2.66 en 11 aperturas antes de lesionarse el 1 de junio.

Burnes firmó un contrato de seis años y 210 millones de dólares con los D-backs antes de la temporada pasada.

Gallen busca recuperarse de una temporada 2025 mediocre. Terminó con un récord de 13-15 y una efectividad de 4.83. Su rendimiento mejoró tras el receso del Juego de las Estrellas, con una efectividad de 3.97 en sus últimas 13 aperturas. Su salario fue de $13.5 millones.