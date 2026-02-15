Toronto: Proyecciones para campaña 2026

Falta un poco más de dos semanas para que se abran las puertas del Clásico Mundial de Béisbol. Eso empezará aquí, en Santo Domingo, cuando RD reciba a los Tigres de Detroit en el Estadio Quisqueya Juan Marichal.

Luego, el viernes 6, se producirá el debut oficial dominicano en Miami vs. Nicaragua, en partido nocturno. El sábado 7 RD no tiene acción; regresa el domingo 8 a mediodía ante Holanda, el lunes 9 a mediodía ante Israel, y su cuarto juego del Grupo D será el martes 10 vs. Venezuela, que lleva buen equipo. Posiblemente, ahí estará en disputa el primer lugar del grupo, que tiene privilegios para determinar con quién se enfrentará en la siguiente ronda, y también recibiría un pequeño premio de US$750 mil.

El Clásico se extiende hasta su última fecha, el día 17 de marzo, y hay un gran ambiente y un chance real de que Dominicana llegue hasta allí, a disputar la corona (es lo mínimo que se le pide a ese equipo quisqueyano).

Esa circunstancia me impedirá este año hacer los tradicionales enfoques de cada uno de los 30 equipos de MLB antes de que inicie la acción, que este año ocurrirá el día 27.

En lugar de ello, iré echando una mirada a los principales de cada una de las seis divisiones, porque también habrá que ir hablando mucho del Clásico.

LOS AZULEJOS

Inicio con la División Este de la Liga Americana, encabezando con los Azulejos de Toronto, que tuvieron un tremendo año 2025 y llegaron hasta la Serie Mundial, una derrota ante los Dodgers de Los Ángeles. Esa fue una gran pérdida, pues el 7mo. juego lo estaban ganando por dos carreras en el 8vo. inning; jonronazo de Max Muncy lo puso por una. En el noveno, con un out, llegó otro jonrón de Miguel Rojas que empató a 4, y finalmente en la entrada 11 tablazo de Will Smith ante Shane Bieber les dio la ventaja y la victoria final.

Recuperarse de eso no es tan fácil, es una frustración muy grande, y así van los Azulejos a los entrenamientos del 2026. Su récord del año pasado fue 94-68, empatando con los Yanquis en el primer lugar del Este. Sin embargo, ganaron la división por triunfar en la serie particular.

En su historia, Toronto ha ganado dos coronas, 1992-93.

JEFATURA: Repite de mánager John Schneider, quien ha madurado en su dirección a gran velocidad. Se le fue su coach de banca, Don Mattingly, quien firmó para Filadelfia. Repiten casi todos sus coaches, incluyendo al dominicano Carlos Febles, para la tercera base.

ROTACIÓN: Casi todos los pitchers del año pasado repiten, incluyendo a Kevin Gausman, el boricua José Berríos, Shane Bieber y el novato sensación Trey Yesavage. Se fue Chris Bassitt, pero firmaron a un estelar, el derecho Dylan Cease (7 años por US$175 millones), quien puede garantizarle cerca de 200 innings de calidad. El cerrador seguirá siendo Jeff Hoffman, y por ahí anda el dominicano Yimi García.

OFENSIVA: Toronto perdió a Bo Bichette, quien se fue a la agencia libre y firmó con los Mets de Nueva York (3 años por US$126 millones). En el interín firmaron un nuevo antesalista, el japonés Kazuma Okamoto, que puede dar jonrones y es buen jugador. La receptoría seguirá en manos del mexicano Alejandro Kirk. Vladimir Guerrero Jr., inicialista, va a su primera campaña de su gran contrato de US$500 millones.

La segunda base la proyectan con Ernie Clement; en el short moverán al venezolano Andrés Giménez, y en los jardines Nathan Lukes, Daulton Varsho y Addison Barger, con el dominicano Jesús Sánchez, recién llegado, como cuarto hombre. El venezolano Anthony Santander fue un fracaso el año pasado debido a lesiones, y ahora prácticamente estará fuera toda la campaña por una operación en el hombro izquierdo. El designado de cada día podría ser George Springer.

Invitados en los entrenamientos están los dominicanos Jonathan Clase, el pitcher Jorge Alcalá, el infielder Rafael Lantigua y el jardinero Eloy Jiménez, todos con pactos de liga menor.

¿Qué se espera de Toronto? Tienen capacidad de competir nuevamente en la División Este, aunque Boston y los Orioles se han fortalecido bastante en el invierno.

OTRAS NOTAS DE BÉISBOL

.- Los Leones del Escogido mueven fichas y retienen a jugadores de su núcleo campeón: el pitcher Alexander Colomé, el jardinero Sócrates Brito, José Marmolejos, Franchy Cordero y Erik González.

.- Nick Castellanos, recién dejado libre por Filadelfia, fue firmado por los Padres de San Diego. Los Filis deberán pagarle US$20 millones, pero en San Diego jugará con el salario mínimo, un poco más de 700 mil. Son las reglas del juego.

.- Se lesionó el pitcher Edwin Uceta, fijado por RD para el Clásico. ¿Quién toma su lugar?