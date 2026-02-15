Escogido retiene a González, Brito, Cordero, Marmolejos y Colomé

La gerencia de Operaciones de Béisbol de los bicampeones nacionales, Leones del Escogido, informó la continuidad en el equipo escarlata de los jugadores Erik González, Sócrates Brito, Franchy Cordero, José Marmolejos y Alexander Colomé.

El campocorto González, los jardineros Brito, Cordero y Marmolejos y el relevista Colomé, formaron parte del listado de agentes libres del Escogido que el pasado 13 de febrero fue dado a conocer por la Liga de Béisbol Profesional de la República Dominicana y por la Federación Nacional de Peloteros Profesionales.

González, de 34 años, se alzó con el premio Guante de Oro en el torneo 2025-26, en el cual también fue distinguido como Caballero del Año.

En la serie regular, el puertoplateño tuvo promedio de .299 y OPS de .759, con 14 remolcadas, 7 dobles, 2 triples y 25 anotadas en 44 juegos, mientras que en los playoffs combinó 23 partidos y su promedio fue de .281, con .350 de OBP, 6 robos, 8 impulsadas, 4 dobles y 13 anotadas.

Brito, de 33 años, participó en 45 encuentros en la fase preliminar y tuvo average de .294, 3 cuadrangulares, 25 remolcadas, 7 dobles, 9 robos, 24 anotadas y .775 de OPS.

El nativo de Azua nuevamente fue determinante para los Leones ganar el campeonato, realizando por segundo año consecutivo la jugada que selló la corona roja. En los playoffs de este año promedió .247, disparó 1 vuelacercas, empujó 12, se robó 10 bases, anotó 11 carreras y agregó 6 dobles en 23 encuentros.

Cordero, de 31 años, empató en la recién concluida temporada su mayor total de jonrones en un torneo con 5, cantidad que había logrado en el 2017-18. En 40 compromisos en la regular bateó .263, produjo 17 vueltas, anotó otras 17, añadió 5 dobles y .775 de OPS.

Junto con su compueblano Brito, Cordero integró el equipo ideal de la Serie del Caribe 2026 en Guadalajara, México, donde lideró el evento con 3 cuadrangulares, 6 remolcadas y colocó 1.267 de OPS en 4 juegos en la primera fase.

Marmolejos, de 33 años, vio acción en 26 juegos durante la regular y pegó 7 dobles, anotó 13, impulsó 12, bateó .269 y su OPS fue de .785. Entre el 13 y el 28 de diciembre tuvo una racha de 11 partidos pegando de hit y en la misma combinó .395 de average, 1.143 de OPS, 10 producidas y 7 dobles.

El capitaleño, que también juega en la primera base, fue de gran ayuda en la postemporada, especialmente en el Round Robin. En esa etapa produjo 11 carreras, bateó .276 y su OPS fue de .787.

Colomé, de 37 años, guardó lo mejor para la postemporada, donde no permitió carreras limpias en 8.1 entradas que incluyeron 6 ponches, 0.96 de WHIP, .179 de promedio permitido a la oposición y récord de 2-0.

Desde el torneo 2024-25 en adelante, el oriundo de San Pedro de Macorís ha combinado 21.1 innings sin conceder carreras limpias en playoffs (8.1 en las dos finales), incluyendo 19 ponches, WHIP de 0.98 y tres victorias.

González, Brito, Cordero, Marmolejos y Colomé estarán accionando en su temporada de opción mutua y le otorgaron al Escogido el derecho de reserva del torneo 2027-28, como opción del equipo.

Los 18 veces campeones nacionales trabajan para anunciar pronto más firmas de sus propios agentes libres.