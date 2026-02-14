Milwaukee y Gary Sánchez finalizan un acuerdo de 1,75 millones por un año

Los Milwaukee Brewers y el veterano receptor Gary Sánchez han finalizado un contrato de 1,75 millones de dólares por un año con opción mutua para 2027, anunció el equipo el sábado.

Ambas partes acordaron un marco para el acuerdo el miércoles.

Sánchez, de 33 años, jugó para los Brewers en 2024 y bateó para .220 con un porcentaje de embasado de .307, 11 jonrones y 37 carreras impulsadas en 89 partidos, mientras suplía al receptor dos veces All-Star William Contreras y tenía tiempo de juego como bateador designado.

Sánchez, él mismo dos veces All-Star, pasó el año pasado con los Baltimore Orioles y bateó para .231 con un porcentaje de embasado de .297, cinco jonrones y 24 carreras impulsadas en 29 partidos.

Sánchez ha bateado para .224 con un porcentaje de embasado de .309, 189 jonrones y 509 carreras impulsadas en 859 partidos de temporada regular con los New York Yankees (2015-21), Minnesota Twins (2022), New York Mets (2023), San Diego Padres (2023), Brewers y Orioles.

Fue segundo tras Michael Fulmer de Detroit en la votación para novato del año de la Liga Americana en 2016. Sánchez fue seleccionado para el All-Star de la Liga Americana con los Yankees en 2017 y 2019.