“Le deseamos lo mejor”: Filis pasan la página con Nick Castellanos

La ruptura de la relación de Nick Castellanos con los Filis persistía el viernes en el BayCare Ballpark.

Pero el ambiente se estaba despejando.

“Lo vi”, dijo Kyle Schwarber, refiriéndose a la carta escrita a mano por Castellanos publicada en Instagram. “Es lo que hay, ¿verdad? Creo que lo más importante es que todos le deseamos lo mejor. Hemos tenido muchos recuerdos buenos aquí en los últimos cuatro años, y él ha tenido algunos momentos grandes con nosotros. Le deseamos lo mejor en el futuro. Es lo que es, pero con suerte, donde sea que vaya después, podrá seguir saliendo al terreno, seguir haciendo esto y seguir teniendo esos grandes momentos”.

Los Filis dejaron en libertad a Castellanos el jueves, a pesar de deberle US$20 millones en el último año de un contrato de cinco años y US$100 millones. La relación de Castellanos con la organización se había deteriorado, y mucho antes de que fuera sacado por defensa en la octava entrada de un juego el pasado16 de junio en Miami.

Múltiples fuentes dijeron que Castellanos le gritó al manager Rob Thomson y a otros coaches en la cueva, cuestionando su derecho a sacarlo del encuentro porque carecían de un tiempo de juego extenso en Grandes Ligas. Castellanos luego reconoció en Instagram que llevó una cerveza al dugout durante el partido.

“Bueno, ya sabes, estoy orgulloso de él porque reconoció lo que hizo”, comentó Thomson. “Y, oigan, todos cometemos errores. Los míos están bien documentados. Pero, ya saben, Nick nos ayudó de muchas maneras aquí. Ha tenido algunos hits grandes y jugadas grandes y nos ayudó a ganar muchos juegos de pelota. Entonces, sí, le deseo todo lo mejor”.

El presidente de operaciones de béisbol de los Filis, Dave Dombrowski, dijo que el dejar libre a Castellanos no se basó únicamente en el incidente de Miami. Las fuentes dijeron que fue mucho más profundo que eso. Castellanos había estado molesto por algún tiempo, particularmente con la forma en que Thomson lo manejó.

La situación se había tornado desgastante en el clubhouse.

“Simplemente creo que a veces estás en una situación en la que estás día tras día, las cosas simplemente no funcionan en un momento particular”, agregó Dombrowski.

Los Filis dijeron varias veces este receso de temporada que planeaban darle a Castellanos un cambio de escenario, esencialmente diciéndoles a todos en el béisbol que sería cambiado o liberado antes de los Entrenamientos. Los Filis intentaron canjear a Castellanos en cada uno de los dos inviernos anteriores, por lo que la noticia de que lo intentarían de nuevo no sorprendió a nadie.

¿Pero quizás la franqueza de los Filis perjudicó sus posibilidades de cerrar un trato esta vez?

“Tal vez”, reconoció Dombrowski el viernes. “Saben, no lo sé. De verdad, no lo sé. Probablemente al principio, cuando firmamos a [el cubano Adolis] García en diciembre, tal vez. Pero más adelante, no creo. Miren, tal vez alguien dijo que simplemente iban a esperar. Pero no estábamos pidiendo mucho. La gente mostraba un poco de interés y nunca se materializó”.