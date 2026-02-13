Sandy Alcántara hará historia con su sexta apertura en un Día Inaugural con los Marlins

El as de los Marlins, el dominicano Sandy Alcántara, hará su sexta apertura en el Día Inaugural -- líder en la historia de la franquicia -- anunció la organización el viernes por la tarde en las redes sociales.

Miami recibirá a Colorado a las 7:10 p.m. ET el 27 de marzo en el loanDepot park.

“No podría ser un Día Inaugural más apropiado, con esta temporada comenzando contigo en el montículo y en casa”, le dijo el manager Clayton McCullough a Alcántara en el video. “No es un secreto. Tendrás la pelota el Día Inaugural. Te lo mereces. Entonces, abridor del Día Inaugural de nuevo. Te lo mereces. Viernes en casa contra los Rockies por la noche. Es todo tuyo, grandulón”.

Los Marlins tienen marca de 2-3 en aperturas del Día Inaugural realizadas por Alcántara, quien introdujo un sweeper a su arsenal durante la práctica de bateo en vivo del jueves. La temporada pasada, en su regreso de una cirugía Tommy John, el dominicano llevó un juego sin hits hasta la quinta entrada antes de salir tras permitir dos carreras. Miami terminaría dejando en el terreno a Pittsburgh en el noveno episodio.

Los rumores de cambio han perseguido a Alcántara durante el último año, pero los Marlins eligieron no canjearlo. Mientras, Miami traspasó al también quisqueyano Edward Cabrera y a Ryan Weathers durante el receso de temporada.

“Gracias, señor”, respondió Alcántara en el video. “Vine aquí con la mentalidad de competir como siempre por un puesto, Nro. 1, Nro. 2, lo que sea. Muy emocionado por otra oportunidad de estar en el montículo para los Marlins, y estoy muy contento”.

Alcántara dejará el campamento de los Marlins en unas semanas para lanzar por la República Dominicana en el Clásico Mundial de Béisbol por segunda vez.