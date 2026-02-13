Ocho grand slam en serie regular de Lidom

En la pasada serie regular de la pelota dominicana se registraron 195 jonrones. De estos, los Toros del Este dispararon 40 para encabezar la lista y ser esta la mayor cantidad que conecta esa franquicia en una ronda regular. Su mayor cantidad había sido 33 vuelacercas logro alcanzado en la zafra del 2002-03, Las Estrellas conectaron 37, Las Águilas 33, Los Gigantes 32, El Escogido 31 y El Licey apenas 22.

De esa cantidad de bambinazos, ocho fueron grand slam, para con esta cantidad llegar a 237 con bases llenas que se han registrado desde 1951 hasta la fecha.

La de este año fue la segunda ocasión que se disparan ocho jonrones con los sacos repletos en una serie regular, pues en el 2024-25 se habían conectado esta cantidad.

La marca de grand slam en una estación es de 15, hecho que ocurrió en la estación del 2008-09, torneo donde se estableció la marca de más vuelacercas con un total de 295.

En ese campeonato participó Puerto Rico con juegos interligas y sus estadísticas son válidas para ambos circuitos.

Como caso extraño de esos ocho grand slam en el torneo pasado, siete fueron bateados en el estadio Juan Marichal, para imponer una marca de más batazos de esta índole cuadrangulares en una temporada en un solo estadio. Los siete bambinazos en el Juan Marichal fueron registrados por Bryan De la Cruz, de los Toros, el miércoles 29 de octubre del 2025 frente a Elniery García, de los Tigres. Armando Álvarez, del Licey, el domingo 2 de noviembre contra el Escogido y Grant Gavin; Mel Rojas JR: de los felinos, el jueves 6 de noviembre frente a las Águilas y su lanzador Oscar Rayo; Ronaldo Hernández, de los Toros, el lunes 10 de noviembre contra el Escogido y ante Stephen Nogosek; Emmanuel Valdez, como bateador emergente de las Estrellas contra los Leones y Jimmy Cordero el domingo 30 de noviembre.

Alexander Canario de los Leones frente al Licey, el martes 9 de diciembre contra Ulises Joaquín; Julio Carrera, de los Gigantes, el domingo 21 de diciembre contra el Escogido y Henry Sosa conectó el séptimo bambinazo en el Juan Marichal.

El otro jonrón con los sacos repletos ocurrió en el Tételo Vargas y fue martillado por Bryan De la Cruz, de los Toros, el viernes 5 de diciembre contra las Estrellas y su pitcher Javi Guerra en el noveno inning.