Lidom da a conocer la lista oficial de los jugadores agentes libres

La Liga Dominicana de Béisbol (Lidom), publicó este viernes el listado oficial de jugadores que se convertirán en agentes libres en esta temporada muerta.

Aunque la liga no lo precisa en la publicación, los peloteros que aparecen en el listado son agentes libres a partir del 15 de febrero, pero hasta el 15 de marzo solo sus equipos originales pueden ofrecerle un contrato y/o firmarlos.

Ya es a partir del 16 de marzo cuando los cinco equipos restantes pueden firmar a esos jugadores que no sean retenidos por sus respectivos conjuntos.

A continuación mencionamos la lista por equipos de los jugadores agentes libres:

Leones del Escogido

Diógenes Almengó

Domingo Germán

Héctor Neris

Phillips Valdez

Pedro Severino

Aviatal Severino

Erik González

José Marmolejos

Sócrates Brito

Jimmy Paredes

Alex Colomé

Jhonny Cueto

Franchy Cordero

Tigres del Licey

Albert Abreu (renovado)

Jonathan Aro

Carlos Contreras (renovado)

Michael Feliz

Elniery García (renovado)

Ofreidy Gómez (renovado)

Ulises Joaquín (renovado)

Radhamés Liz

Reynaldo López

Adonis Medina (renovado)

Anderson Severino (renovado)

Wander Suero (renovado)

César Valdés

Michael De La Cruz

Sergio Alcántara (renovado)

Ramón Hernández (renovado)

Michael De León (renovado)

Domingo Leyba

Arístides Aquino

Dawel Lugo

Luis Barrera (renovado)

Emilio Bonifacio

Domingo Santana

Águilas Cibaeñas

Junior Fernández

Luis González

Williams Jerez

Erick Mejía

Pedro Payano

Richard Rodríguez

Julio E. Rodríguez

Andretty Cordero

Wilmer Difó

Alfredo Reyes

Juan Lagares

Toros del Este

José Adames

Yency Almonte

Miguel Castro

Pedro Fernández

Yaramil Hiraldo

José José

Franklyn Colomé

Gerson Moreno

Félix Peña

Ramón Santos

Michael Ynoa

Jeimer Candelario

Iván Castillo

Jesús Sánchez

Estrellas Orientales

Ronel Blanco

Julián Fernández

Gerónimo Franzuá

Enoli Paredes

Luis Reyes

Raffi Vizcaíno

Robinson Canó

Lewin Díaz

Miguel Sanó (renovado)

Jorge Mateo (renovado)

Raimel Tapia (renovado)

Gigantes del Cibao

Huascar Brazobán

Jimmy Cordero

Wandy Peralta

Fernando Romero

Edgar Santana

Antonio Santos

Bryan Rodríguez

Deivy Grullón

Hanser Alberto (retirado)

Leury García

Marco Hernández