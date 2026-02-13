Lidom
Lidom da a conocer la lista oficial de los jugadores agentes libres
La Liga Dominicana de Béisbol (Lidom), publicó este viernes el listado oficial de jugadores que se convertirán en agentes libres en esta temporada muerta.
Aunque la liga no lo precisa en la publicación, los peloteros que aparecen en el listado son agentes libres a partir del 15 de febrero, pero hasta el 15 de marzo solo sus equipos originales pueden ofrecerle un contrato y/o firmarlos.
Ya es a partir del 16 de marzo cuando los cinco equipos restantes pueden firmar a esos jugadores que no sean retenidos por sus respectivos conjuntos.
A continuación mencionamos la lista por equipos de los jugadores agentes libres:
Leones del Escogido
Diógenes Almengó
Domingo Germán
Héctor Neris
Phillips Valdez
Pedro Severino
Aviatal Severino
Erik González
José Marmolejos
Sócrates Brito
Jimmy Paredes
Alex Colomé
Jhonny Cueto
Franchy Cordero
Tigres del Licey
Albert Abreu (renovado)
Jonathan Aro
Carlos Contreras (renovado)
Michael Feliz
Elniery García (renovado)
Ofreidy Gómez (renovado)
Ulises Joaquín (renovado)
Radhamés Liz
Reynaldo López
Adonis Medina (renovado)
Anderson Severino (renovado)
Wander Suero (renovado)
César Valdés
Michael De La Cruz
Sergio Alcántara (renovado)
Ramón Hernández (renovado)
Michael De León (renovado)
Domingo Leyba
Arístides Aquino
Dawel Lugo
Luis Barrera (renovado)
Emilio Bonifacio
Domingo Santana
Águilas Cibaeñas
Junior Fernández
Luis González
Williams Jerez
Erick Mejía
Pedro Payano
Richard Rodríguez
Julio E. Rodríguez
Andretty Cordero
Wilmer Difó
Alfredo Reyes
Juan Lagares
Toros del Este
José Adames
Yency Almonte
Miguel Castro
Pedro Fernández
Yaramil Hiraldo
José José
Franklyn Colomé
Gerson Moreno
Félix Peña
Ramón Santos
Michael Ynoa
Jeimer Candelario
Iván Castillo
Jesús Sánchez
Estrellas Orientales
Ronel Blanco
Julián Fernández
Gerónimo Franzuá
Enoli Paredes
Luis Reyes
Raffi Vizcaíno
Robinson Canó
Lewin Díaz
Miguel Sanó (renovado)
Jorge Mateo (renovado)
Raimel Tapia (renovado)
Gigantes del Cibao
Huascar Brazobán
Jimmy Cordero
Wandy Peralta
Fernando Romero
Edgar Santana
Antonio Santos
Bryan Rodríguez
Deivy Grullón
Hanser Alberto (retirado)
Leury García
Marco Hernández