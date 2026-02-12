La lesión de moda en el inicio de los entrenamientos

El “hueso ganchoso” (hamate bone) es un hueso pequeño con forma de cuña ubicado en la muñeca, cerca del dedo meñique, que se caracteriza por su fragilidad. Los bateadores son susceptibles a sufrir facturas o fisuras en el mismo, fruto de la compresión directa a esa área de la mano provocada por cientos de swings. Igualmente, los frecuentes “check swings” tienden a provocar la lesión.

Resulta que, al abrirse los entrenamientos, en cuestión de horas se dio a conocer que tres jugadores importantes tendrán que ser operados luego de fracturarse el hueso ganchoso. Se trata de Francisco Lindor, Corbin Carroll y Jackson Holliday, que se unen a luminarias como José Ramírez, Giancarlo Stanton y Mookie Betts, entre otros, que enfrentaron la misma situación en años previos. Mike Trout es otro ejemplo reciente.

En la mayoría de los casos, el procedimiento recomendado es una cirugía en la que se retira el hueso ganchoso, sin consecuencias funcionales para el paciente.

El tiempo de recuperación tiende a ser relativamente corto. En el caso de Lindor, los Mets abrigan esperanzas de que pueda estar listo para el día inaugural.

Carroll, por su parte, perderá la oportunidad de participar en el Clásico Mundial de Béisbol luego de lastimarse haciendo un swing durante una sesión de prácticas de bateo. Deberá estar listo en algún momento en abril, igual que Holliday.

La interrogante será qué tiempo tomarán para alcanzar el tope de su potencial. Hay precedentes de jugadores que, regresando de esta lesión sufren una merma de poder inicial hasta que pueden agarrar el bate con la fortaleza necesaria y la velocidad de su swing vuelve a la normalidad.

Tanto Lindor como Carroll pasaron de 30 cuadrangulares en la temporada pasada y su poder es vital en las alineaciones de Mets y Diamondbacks respectivamente.

Holliday es un jugador promesa que no ha podido llenar las expectativas en sus dos primera temporadas de Grandes Ligas, pero que sigue siendo importante en el presente y futuro de los Orioles.

Verlander regresa a casa

Justin Verlander aceptó una oferta de una temporada y US$13 millones de dólares (11 diferidos) para regresar a los Tigres de Detroit, el equipo de sus primeros 13 años en MLB. Verlander tuvo un PCL de 2.99 luego del Juego de Estrellas en 2025 y su stuff sigue siendo interesante, a pesar de la edad. Se une a Tarik Skubal y Framber Valdez, además de Jack Flaherty y Casey Mize, en una sólida rotación de los Tigres.