Clásico 2006, presencia de inmortales

Fue en el 2006 cuando se celebró la primera versión del Clásico Mundial de Béisbol. ¿Cuál fue el origen de este evento? Se trató de una iniciativa de la estructura del béisbol mundial, manejada especialmente por la Federación Internacional y las Grandes Ligas.

¿Por qué? Digamos que está fundamentada en dos puntos claves: 1ro., la expansión del béisbol a nivel internacional, pues se practica en muy pocos países, comparándolo con el fútbol, y un evento mundialista de alta calidad llama la atención.

En 2do. lugar, es un evento abierto para jugadores amateurs y profesionales, y ello facilitó las cosas. Las Grandes Ligas dieron su visto bueno y, por eso, se otorga visto bueno al mismo a todos los jugadores que así lo deseen, a menos que estén lesionados o haya algún plan especial con su persona.

En esto último hay una doble creencia de que los equipos prohíben a sus jugadores participar en el Clásico, pues les interrumpe su entrenamiento, a la vez que se meten en una situación de riesgo de lesionarse y perder el año. Eso sucedió al relevista de los Mets, el boricua Edwin Díaz, en el Clásico 2023 y a otros.

La otra cara de la moneda señala que ningún equipo puede o debe prohibirle a sus jugadores que representen a su país, si así lo desean. Pero son muchos los que no muestran interés y prefieren poner su concentración en los entrenamientos de marzo.

El evento ha ido tomando importancia y, para esta versión, se puede notar la participación de las principales estrellas del juego el año pasado, cuyos nombres son: el japonés Shohei Ohtani, de los Dodgers; Aaron Judge, de los Yanquis; Juan Soto, de los Mets, y Cal Raleigh, el cátcher que pegó 60 jonrones para Seattle. Si todos ellos están presentes, significa que el asunto va en serio.

EQUIPO Y MÁNAGER

En 2006, el gerente general escogido por la Federación local fue Stanley Javier, quien se había retirado de Grandes Ligas. Stanley incluso fue dos veces, pues también agotó ese puesto en el 2do. Clásico, en 2009.

El mánager escogido fue Tony Peña, pero en el invierno hubo un inconveniente, pues Tony, que se había retirado en 1997, llegó a un acuerdo para ser coach de los Yanquis de Nueva York, con Joe Torre de mánager. Los Yanquis le exigieron presentarse a las prácticas de primavera para compenetrarse con la organización y sus jugadores; pidió disculpas y dejó el puesto. En su lugar fue nombrado Manny Acta, que estaba cosechando notable éxito aquí con los Tigres del Licey, como mánager y como gerente.

Echando una mirada por posiciones, ese primer equipo dominicano fue también un “trabuco”, siempre tomando en cuenta que muchos de esos jugadores simplemente estaban en su mejor momento, aunque no sean futuros Cooperstown.

En la receptoría estuvieron Alberto Castillo, de gran éxito con las Águilas; Jorge Brito y Ronny Paulino, catchers que se dieron su paseíto por Grandes Ligas, haciendo su mejor ruido en Lidom.

Para el rol de designado estuvo el gran David Ortiz, y para el infield: Adrián Beltré, Pedro Féliz, Albert Pujols, José Reyes, Alfonso Soriano, Miguel Tejada, Plácido Polanco y Ronnie Belliard. (En ese grupo había 3 futuros Cooperstown, pero ellos no lo sabían).

En los jardines: Moisés Alou, Juan Encarnación, Willy Mo Peña, Willi Taveras.

EL PITCHEO: La rotación del equipo tenía a Miguel Batista, Daniel Cabrera (aquel al que le decían Cama Larga), Bartolo Colón, Francisco Liriano iniciando, Odalis Pérez y Julián Tavárez. En el relevo: Dámaso Marte, Jorge Sosa, Fernando Rodney, Duaner Sánchez, José Acevedo, José Valverde, Ervin Santana y Salomón Torres, que fue el cerrador.

LOS PAÍSES: En ese primer Clásico actuaron 16 países y Dominicana formó parte del grupo D, junto a Australia, Italia y Venezuela. En la primera ronda, RD superó a Venezuela 11-5, a Italia 8-3 y a Australia 6-4. En la siguiente ronda, venció a Cuba 7-3 y a Venezuela 2 por 1, perdiendo de Puerto Rico 7-1.

En la semifinal de 4 equipos, Cuba venció a Dominicana 3-1 y Japón le dio 6-0 a Corea del Sur. En la final, Japón venció 10 por 6.

En el equipo de estrellas aparecieron Adrián Beltré como tercera base, Derek Jeter en el short y Ken Griffey Jr., entre los jardineros, al igual que Ichiro Suzuki. El MVP fue el lanzador Daisuke Matsuzaka, de Japón, que ganó sus tres presentaciones.

Dominicana lo hizo bien, pero, para sorpresa de muchos, perdió ante el “mañoso” pitcheo de los cubanos. Si ganaba ese partido, pasaría a la final.