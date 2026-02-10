Luis Castillo encabeza lista de lanzadores que RD tiene en reserva para el Clásico Mundial

El estelar Luis Castillo encabeza una lista de seis lanzadores –todos derechos—que están en la reserva del equipo dominicano con miras al Clásico Mundial de Béisbol.

El dirigente del equipo dominicano, Albert Pujols, contará con una rotación abridora integrada por Christopher Sánchez, Brayan Bello, Luis Severino y Sandy Alcántara.

Ante cualquier imprevisto con su staff de relevo, Pujols tiene, además, en el denominado Grupo de Lanzadores Designados a los relevistas Yerry de los Santos, Yaramil Hiraldo, Juan Mejía, Joel Peguero y Yohan Ramírez.

“Después de que se anunciaron las listas oficiales de 30 hombres del Clásico Mundial de Béisbol la semana pasada, solo quedaba una pregunta antes de la apertura del torneo el 4 de marzo: ¿Quiénes serían incluidos en el Grupo de Lanzadores Designados (DPP)?”, se pregunta el analista Michael Clair en un trabajo publicado este martes en el portal de MLB.com. Conforme a la reseña, el sistema DPP funciona de manera que cada federación puede incluir hasta seis lanzadores en la lista como posibles lanzadores para ser convocados después de la primera ronda.

Explica que los equipos pueden reemplazar hasta cuatro lanzadores después de la primera ronda y hasta dos después de los cuartos de final. Estos jugadores pueden reemplazar a uno de los cuatro lanzadores que el equipo había marcado previamente como posibles suplentes.

“Estas opciones tampoco están lejos de ser la parte final de la rotación. Abridores estrella como Luis Castillo de República Dominicana, Jesús Luzardo de Venezuela y el veterano de la selección nacional de Puerto Rico, José Berríos, se encuentran entre los nombres en la lista de Lanzadores Designados. El nuevo abridor de los Astros, Tatsuya Imai, quien optó por pasar los entrenamientos de primavera con Houston en lugar de prepararse para el Clásico Mundial de Béisbol, también es una opción para que el mánager de la selección japonesa, Hirokazu Ibata, lo convoque a la selección nacional si Japón avanza a Miami.

Señala, además, que el relevista australiano Liam Hendriks y el diestro puertorriqueño Alexis Díaz, hermano menor de su actual cerrador, Edwin Díaz, también figuran en la lista. Lanzadores internacionales veteranos como Matteo Bocchi (Italia) o los hermanos Connor y Scott Prins (Países Bajos) podrían ser convocados.

A continuación la lista de algunas de los principales rivales que tendrá República Dominicana en el Clásico Mundial:

puerto rico

PI Jonathan Bermúdez

PD José Berríos

PD Alexis Díaz

Estados Unidos

LHP Tim Hill

LD Jeff Hoffman

LD Tyler Rogers

LHP Matt Strahm

LD Will Vest

Venezuela

LZ Jose Alvarez

LD Luinder Ávila

LZ Jhonathan Díaz LZ

Jesús Luzardo

LD Eduardo Salazar

LZ Christian Suarez

Japón

LD Shoma Fujihira

LD Tatsuya Imai

LD Yumeto Kanemaru

LD Shinnosuke Ogasawara

LD Kazuki Sugiyama

LD Chihiro Sumida