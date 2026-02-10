El otro “equipazo” de RD que no va al Clásico Mundial de Béisbol

Se suele decir que República Dominicana es la segunda mayor potencia del béisbol en el mundo, solo por detrás de los Estados Unidos. Sin embargo, más que repetirlo, el verdadero reto está en demostrarlo.

Pocos escenarios exponen mejor esa realidad que el Clásico Mundial de Béisbol, el principal evento mundial de este deporte.

El pasado jueves, la MLB dio a conocer los rosters oficiales de los 20 países que participarán en la edición de este marzo del Clásico Mundial. Y, como es costumbre, la nómina dominicana volvió a estar cargada de talento, compuesto en su totalidad por jugadores activos en Grandes Ligas, o con experiencia previa.

Aun así, el Quisqueya se da el lujo de dejar fuera un plantel que, con cualquier otro país, podría ser favorito al título y claramente superior a más del 80 por ciento de las selecciones participantes.

Titulares

En la receptoría aparece Yainer Díaz; Rafael Devers en la inicial; Willy Adames en la segunda base; Elly de la Cruz como torpedero; y José Ramírez en la antesala. Los jardines estarían custodiados por Teoscar Hernández, Ramón Laureano y Wenceel Pérez, mientras que Marcell Ozuna asumiría el rol de bateador designado.

Banca

La banca no se queda atrás, con nombres como Jasson Domínguez, Jorge Polanco, Samuel Basallo, Luis García Jr., Noelvi Marte, Miguel Andújar, Eloy Jiménez, Bryan de la Cruz, Christopher Morel, Starling Marte, José Sirí, Manuel Margot, Víctor Robles, Jesús Sánchez, Leody Taveras y Endy Rodríguez.

Rotación

En el pitcheo abridor, el lujo es aún más evidente. Framber Valdez, Freddy Peralta, Luis Castillo, Eury Pérez, Cristian Javier, Luis Gil, José Soriano, Edward Cabrera y Reynaldo López conforman un grupo de nombres que cualquier selección desearía tener en su rotación.

Bullpen

El bullpen tampoco desentona, con cerradores y relevistas de élite como Jhoan Durán, Félix Bautista, Bryan Abreu, Randy Rodríguez, Yimmi García, José Leclerc, Justin Martínez, Génesis Cabrera, Dauri Moreta, Carlos Vargas, Elvis Peguero, Jorge Arcalá, Randy Vásquez, Ronny Henríquez, entre otros.

También vale la pena mencionar que Dominicana pudo haber tenido como opción a jugadores que terminaron inscritos en los roster de otros países, como son: Mark Vientos (Nicaragua), Otto López (Canadá) y Willi Castro (Puerto Rico).