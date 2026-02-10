Buscando empleo

Hace varios años que en las Grandes Ligas se ha puesto de moda “conseguir un empleo”. Ya los campos de entrenamientos están abriendo sus puertas para lanzadores y catchers, y a fin de mes entrarán todos los jugadores de posición.

Sin embargo, en la agencia libre permanecen unos 200 peloteros que actuaron el año pasado, pero todavía no tienen contrato para el 2026. Desde luego, incluye a varios dominicanos, y esto afecta a jugadores de edad mediana, no necesariamente veteranos “entrados en edad”.

¿A qué se debe este fenómeno? Es lo que ha traído la dinámica del mercado: grandes contratos para unos cuantos jugadores y pequeñas cosas para el resto. Con frecuencia, franquicias que no son competitivas prefieren abrirle paso a su personal joven antes de tiempo, y por ahí controlan la nómina.

Esta realidad, además, provoca que muchos peloteros verán sus carreras reducirse en el tiempo, eliminando el factor longevidad. (Desde luego, esto no cuenta para el pitcher Justin Verlander, que firmó con Detroit cuando arribará a los 43 años de edad).

Veamos algunos nombres conocidos que permanecen en la agencia libre, en una mirada por posiciones:

CATCHER: Sin empleo está el boricua Christian Vázquez, que sigue jugando en su liga y estuvo en la reciente Serie del Caribe. Y también el dominicano Gary Sánchez, quien a los 33 años ha agotado 11 temporadas de Grandes Ligas. En 2025 jugó brevemente para Baltimore, pues estuvo lesionado mucho tiempo. El otro boricua, Martín Maldonado, anunció su retiro.

PRIMERA BASE: Están disponibles Nathaniel Lowe, Justin Turner, Rhys Hoskins, Ty France, Rowdy Tellez y el venezolano Wilmer Flores. Todos ellos han estado en los alrededores los últimos diez años.

INFIELDERS: Figuran aquí el cubano José Iglesias, los mexicanos Ramón y Luis Urías, el colombiano Gio Urshela, Kiké Hernández, bujía de los Dodgers, Cavan Biggio, antiguo prospecto de Toronto e hijo del inmortal Craig Biggio. También los venezolanos Luis Rengifo y Thairo Estrada.

JARDINEROS: Anote a Jesse Winker, ex de los Mets, Michael Conforto, Mark Canha, Tommy Pham, el mexicano Alex Verdugo y Manuel Margot. (Los dominicanos José Siri y Jeimer Candelario firmaron contratos condicionados para los Angelinos de Los Ángeles). Igualmente, Mike Tauchman, Max Kepler, Starling Marte, Jason Heyward, Hunter Renfroe y Andrew McCutchen.

LANZADORES: Tenemos aquí a Chris Bassitt, Zac Gallen, el zurdo Patrick Corbin, Miles Mikolas, el cubano Néstor Cortés, Lucas Giolito, el colombiano José Quintana, el quisqueyano Frankie Montás (este en situación especial porque los Mets lo dejaron libre, pero deberán pagarle el 2026. El jugador tenía una opción de US$17 millones, pero no sé si cubrirán todo ese dinero). Otros pitchers son Marcus Stroman, Max Scherzer, también con más de 40 años, Walker Buehler, y los dominicanos José Leclerc y Rafael Montero.

Algunos de ellos pueden ir a Corea, Japón o México. Otros optarán por el retiro.

Justin Verlander llega a los Tigres de Detroit, el mismo club donde inició su carrera hace 21 años, en 2005. Cumple 43 años tan cerca como el 20 de febrero, pero se mantiene en forma y con gran entusiasmo.

Verlander firmó por una campaña y US$13 millones, y será un gran factor para Detroit en 2026. Este club se ha fortalecido mucho con personal propio, y ahí está Tarik Skubal, el ganador del Cy Young de la Liga Americana los dos últimos años. Verlander también se topará con Framber Valdez, antiguo compañero suyo con los Astros de Houston, pues estuvo allí entre 2017-22.

Los números y logros de este señor son muy extensos, y aquí les dejo una pequeña muestra: ha ganado 3 premios Cy Young, un MVP de la Liga Americana en 2011, ha tirado tres juegos sin hit (solo seis pitchers lo han hecho), tiene 9 Juegos de Estrellas y 2 anillos de Serie Mundial. Y sume usted sus 3,553 ponches, el 8.º mejor de todos los tiempos.

Si Detroit quiere llegar hasta la Serie Mundial este año, Verlander puede ser una gran influencia en el dugout.

MALA INVERSIÓN: Hace unos días se anunció que los Yanquis de Nueva York firmaron al inicialista Paul Goldschmidt por un contrato de 1 año y US$12 millones. ¿Y por qué?

El club tiene planes de darle la primera base al bateador zurdo Ben Rice en forma permanente, y dizque usarían a Goldschmidt como jugador alterno ante el pitcheo zurdo. En 2025 este señor, de 38 años de edad, finalizó en la banca debido a una segunda mitad muy mala y un pobre bateo ante el pitcheo derecho.

En total, solo disparó 10 jonrones y ante lanzadores derechos lo hizo para .247 con 3 jonrones. Ante los zurdos, .336 con 7 cuadrangulares, notándose una gran diferencia.

Es cierto que Ben Rice podría ser un tercer catcher, en caso necesario, pero en MLB pocos clubes tienen un primera base alterno. Me parece malísima decisión.

