Los Piratas de Pittsburgh firman al veterano bateador designado Marcell Ozuna

El veterano bateador Marcell Ozuna se dirige a Pittsburgh.

El agente libre de 35 años ha llegado a un acuerdo con los Piratas para un contrato de un año valorado en 12 millones de dólares, según informó el lunes a The Associated Press una persona familiarizada con el acuerdo. La persona habló bajo condición de anonimato porque el acuerdo está pendiente de que Ozuna pase un reconocimiento médico.

Ozuna daría a los Piratas otro bate experimentado para potenciar una alineación que estuvo entre las peores de las grandes ligas en 2025. El diestro Ozuna bateó .232 con 21 jonrones y 68 carreras impulsadas la pasada temporada para Atlanta.

Ozuna ganaría 10,5 millones de dólares en 2026 y tiene una opción de club mutuo por 16 millones en 2027 con una compra de 1,5 millones de dólares.

Pittsburgh adquirió previamente al segunda base All-Star Brandon Lowe y fichó al primera base/jardinero All-Star Ryan O'Hearn durante una pretemporada inusualmente ajetreada para el club, mientras intenta ayudar a un joven cuerpo de lanzadores anclado por el vigente ganador del Cy Young de la Liga Nacional, Paul Skenes.

La llegada de Ozuna podría significar que Pittsburgh deja atrás a su pilar de la franquicia de toda la vida, Andrew McCutchen. El jugador de 39 años, cinco veces All-Star y MVP de la Liga Nacional en 2013, que ha pasado 12 de sus 17 temporadas en las Grandes Ligas con los Piratas, sigue sin contrato tras batear .239 con 13 jonrones mientras ejercía principalmente como bateador designado del club.

Ozuna es él mismo tres veces All-Star y bateó para .269 en 13 temporadas con Miami, San Luis y Atlanta. El natural de la República Dominicana ha bateado por encima de .300 en tres ocasiones, la más reciente en 2024.

Uno de los pocos lugares donde Ozuna ha tenido dificultades es PNC Park, su posible nuevo hogar. Ozuna tiene un promedio de bateo de .225 en su carrera con solo un jonrón en 36 partidos en el estadio, algo que históricamente ha sido difícil para los bateadores derechos.

Los Piratas confían en que Ozuna lo descubra para darle un poco de equilibrio a una alineación dominante zurda. Lowe, O'Hearn y el jardinero Oneil Cruz son zurdos. El jardinero Bryan Reynolds es un bateador ambidestro.

Los Piratas comienzan los entrenamientos de primavera cuando lanzadores y receptores se presenten en su complejo en Bradenton, Florida, más adelante esta semana.