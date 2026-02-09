Clásico Mundial de Béisbol definirá dos plazas a los mejores de América para los Juegos Olímpicos

Estados Unidos tendrá un lugar automático en los torneos de béisbol y sóftbol de los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028, y las dos mejores naciones de la zona de las Américas en el Clásico Mundial del próximo mes obtendrán plazas.

Las Grandes Ligas esperan que los jugadores de las mayores puedan participar en el torneo de seis naciones, que se escenificará en el Dodger Stadium del 13 al 19 de julio durante lo que podría ser un descanso ampliado del Juego de Estrellas. Se necesita un acuerdo con la Asociación de Jugadores de las Grandes Ligas.

La Confederación Mundial de Béisbol y Sóftbol anunció el lunes que las dos mejores naciones del Clásico Mundial —aún no clasificados— en la tabla final del Clásico Mundial avanzarán a Los Ángeles 28.

Brasil, Colombia, Cuba, República Dominicana, México, Panamá, Puerto Rico y Venezuela competirán en el Clásico.

Un equipo de Asia y un equipo de Europa/Oceanía podrán clasificarse mediante el torneo Premier 12 de la WBSC este noviembre.

Se jugará un último torneo de clasificación a más tardar en marzo de 2028 que incluirá a los dos mejores equipos no clasificados del último Campeonato de Asia, los dos mejores equipos no clasificados del último Campeonato Europeo, el mejor equipo no clasificado del último Campeonato de África y el mejor equipo no clasificado del último Campeonato de Oceanía.

El torneo olímpico de sóftbol de seis equipos se jugará del 23 al 29 de julio en el OKC Softball Park en Oklahoma City, Oklahoma.

Una nación se clasificará en las finales de la Copa Mundial de Sóftbol Femenino en abril de 2027, tres en eventos de clasificación continental en 2027 y una en un evento de clasificación final a más tardar el 28 de marzo.

Las plantillas de sóftbol tendrán 15 jugadoras, que deben tener al menos 16 años para el año calendario 2028.

Japón, país anfitrión, ganó el oro en béisbol y sóftbol en los Juegos Olímpicos de 2020 que fueron retrasados un año por el COVID. Ambos deportes fueron eliminados para los Juegos Olímpicos de París 2024.