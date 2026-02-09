Cerrando el invierno de la pelota

Falta mucho para que finalice la temporada climática del invierno (la primavera inicia el 20 de marzo), pero podemos cerrar el invierno de la pelota dominicana. Eso siempre lo marca la Serie del Caribe, que ahora termina más temprano porque empieza el 1ro. de febrero.

¿Qué cosas relevantes pasaron este invierno en nuestro béisbol? Veamos algunos puntos relevantes:

.- El Licey no pudo clasificar al round robin, y eso constituye una “tragedia” emocional para la gran fanaticada azul. Las “cuerdas” de los rivales todavía siguen vigentes. Sin embargo, sobrevivieron el gerente general Audo Vicente y el mánager Gilbert Gómez, aunque no han sido ratificados.

.- Las Estrellas Orientales tampoco pudieron clasificar, y en medio de todo despidieron a su mánager Fernando Tatis, quien ha pasado a la agencia libre. Tatis se había convertido en un ícono de la franquicia, luego de obtener el título de 1918-19, el primero en 50 años.

.- Las Águilas Cibaeñas tenían un trabuco para avanzar a la final y buscar su corona 23, pero se quedaron cortos, pues las alas les fueron cortadas. Luce que siguen en sus posiciones el jefe de operaciones René Francisco, el gerente Gian Guzmán y el mánager Luis Urueta. Queda pendiente ver qué sucederá con la presidencia de Víctor García Sued, quien lleva 4 años en el cargo. Eso se conocerá en la asamblea anual de junio.

.- Los Gigantes del Cibao se metieron al round robin, pero les fue peor que nunca; tuvieron una pesadilla. Despidieron a su mánager José Leger cuando estaba en 0-3, pero el siguiente capataz, Jefry Sierra, tampoco pudo. Al final, el equipo tuvo 2-16 en esa semifinal, entre las cuatro peores marcas de la historia. Queda en agenda, entonces, nombramiento del mánager para el próximo torneo y también la posibilidad de que contraten un gerente. La jefatura de operaciones de béisbol la llevó el mismo presidente Alfredo Acebal Rizek, con la asistencia del señor Jeylon Pimentel.

.- Los Toros tuvieron un torneo maravilloso; clasificaron en 2do. lugar en la serie regular, inclusive con un récord de 8-2 ante los futuros campeones, el Escogido. Hacía 4 torneos que no iban a round robin, y ahora se metieron a la final. No pudieron competir, perdiendo de los rojos en 5 juegos. Lo más probable es que regresen el gerente Jesús Mejía y el mánager Víctor Estévez.

.- Del Escogido se puede decir poco. Lograron su 2da. corona seguida, algo inesperado de una mala serie regular (23-27)… Tuvieron su corona 18 y no pudieron repetir en la Serie del Caribe, pese a un excelente inicio de 3-0. De acuerdo a lo informado por José Miguel Bonetti, jefe de operaciones, repiten el mánager Ramón Santiago y el gerente Carlos Peña.

Este fue un torneo complicado, especialmente de baja asistencia, y ahí influyó mucho la mala actuación del Licey desde el principio. Licey finalizó con 21-29, y cuando los azules se meten en negativo su fanaticada no es la misma. Prefieren quedarse en los colmadones bebiendo frías.

Ahora, en Lidom, a revisar todo lo malo y mejorar para el próximo. Y que no dejen fuera la opinión de los fanáticos.

Nuevamente, el béisbol se consolida como el evento número uno del país, y de eso nadie tiene dudas.

AGENCIA LIBRE:

Las Estrellas Orientales han estado anunciando la firma de varios de sus jugadores, incluyendo personal que estuvo de refuerzos en postemporada. Ejemplos son Raimel Tapia, que jugó las dos etapas finales con el Escogido y le estaban haciendo ojos bonitos, al igual que a Jorge Mateo, que empezó allí y luego regresó para la semifinal. También firmaron a Miguel Sanó, quien en un momento se fue a Asia y dejó al equipo.

Lo relevante es saber que los equipos tienen hasta el 15 de marzo para firmar a sus jugadores propios, y a partir de ahí se abre la agencia libre. Ellos, los peloteros, pudieran firmar de nuevo desde ese escenario.

EL OSO

Marcell Ozuna logró buen contrato de 1 año con los Piratas de Pittsburgh, por US$12 millones. Siendo un jugador de 35 años de edad, supongo que su agente le estaba buscando algo así como dos años, pero tiene una opción de US$16 millones para el 2027 (con un bono de US$1.5 millones) si no la ejercen. Ozuna tiene una carrera de 13 años con Miami, San Luis y Atlanta, con 296 jonrones, 948 empujadas y 1,627 hits. Los Piratas están invirtiendo, pues antes habían firmado otros dos jugadores que pueden dar jonrones: Ryan O’Hearn, que puede jugar primera, jardines y designado, y Brandon Lowe.

También han firmado los lanzadores José Urquidy, mexicano, y Gregory Soto. En su ofensiva, los Piratas pegaron 117 jonrones en 2025, para el último puesto de los 30 clubes. También fueron últimos en OPS con .655. Los otros buenos bateadores que tiene el equipo son Oneil Cruz, Bryan Reynolds, entre otros. En 2025, el club tuvo 71-91, en el sótano de la división Central de la Nacional.