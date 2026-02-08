Buen comienzo, mal final

Los Leones del Escogido, representantes dominicanos en la Serie del Caribe 2026, no pudieron sostener el buen comienzo que tuvieron en el clásico que tuvo por sede el Estadio Panamericano de Guadalajara.

Los rojos “Duros de Matar” empezaron ganando sus dos primeros juegos 5-4 a los ahora campeones Charros de Jalisco y al día siguiente 5 por 3 a Puerto Rico. Hasta ahí las cosas iban bien: bateo oportuno y pitcheo más que decente.

Pero llegó el tercer choque y empezó la debacle. Se fueron a los palos con los Federales de Chiriquí y al final vencieron 16 por 15, pues en total se anotaron 31 carreras. ¿Puede creerse? Hasta el gato anotó.

Luego llegó el cuarto juego ante Culiacán, que era más para definir posiciones pues ya Dominicana había clasificado. Pero la actuación del pitcheo siguió en el suelo y permitieron 10 carreras, perdiendo finalmente 7-10. En semifinales, contra el mismo equipo dirigido por el viejo Lorenzo Bundy, esta vez perdieron 9 por 4.

Pero noten lo siguiente: en esos tres últimos juegos permitieron 34 carreras, es decir, 11 por cada 9 innings, y así no se puede ganar en béisbol. En los dos partidos ante Culiacán el pitcheo aceptó 19 anotaciones.

Sumando todo, el Escogido anotó 37 carreras en sus 5 partidos, permitiendo 41. La efectividad colectiva de los Leones estuvo por encima de 7.00, totalmente anormal en béisbol, superando solamente a Panamá, que no ofreció competencia.

El récord final fue de 3-2, pero fueron eliminados en la actividad del viernes. Eso posibilitó que los dos equipos mexicanos pasaran al juego decisivo, es decir, la final.

Entre los refuerzos hubo varios pitchers que fracasaron, y también Aderlin Rodríguez, de las Águilas, quien tuvo su promedio en .150, más o menos lo que hizo en la semifinal con su equipo de Santiago. Aderlin perdió su swing y buen contacto luego de la temporada regular aquí.

EL RESULTADO

La victoria de los Charros de Jalisco fue la décima para México, que se ha convertido en el tercer país más ganador, dejando atrás a Venezuela con 8. Los boricuas, con 12 coronas, siguen sin ganar desde que los Criollos de Caguas obtuvieron dos títulos seguidos, 2017 y 2018.

El final del juego decisivo del sábado fue “medio loco”. En el cuarto inning, los Charros ganaban 9 por 1, pero Culiacán hizo rally de 6 en el 5to. y se acercó para competir. Habiendo dos outs en el noveno perdían por 2, y apareció jonronazo de Víctor Mendoza para empatar el juego a 10, que posteriormente se fue a extrainnings y al “corredor fantasma”.

¿Qué sucedió? En el décimo, los Tomateros marcaron una, pero los Charros regresaron a la acción en el cierre de esa entrada. Lanzando el cerrador Lupe Chávez, con bases llenas tiró “wild pitch” para decretar el empate; luego transfirieron al siguiente, y ¿qué pasó?

Otra vez las bases llenas y de nuevo un wild pitch para terminar el encuentro. Eso se decidió tarde en la noche pues el partido duró más de 4 horas.

- Es la primera vez que Jalisco gana la Serie del Caribe, y también la primera para el mánager Benjamín Gil, en su 6to. intento.

- Un hijo del mánager, Mateo Gil, estuvo en el equipo campeón como titular, con grandes elogios de su padre.

- La próxima Serie del Caribe será en Hermosillo, otra vez en México, y será por tercera ocasión seguida pues el año pasado fue en Mexicali. ¿Es que nadie quiere esa sede?

- El clásico del 2028 será en el LoanDepot Park de Miami, hogar de los Marlins, pues así ya está acordado con Lidom, que cedió sus derechos. Hace meses, Vitelio Mejía dijo que montar esa serie en Santo Domingo no es negocio, y prefieren hacerlo en Miami. ¿Y qué dice el público dominicano?

LA PATRIA: El señor Luis Manuel Bonetti, expresidente del Escogido, emitió su queja de la inestabilidad del diseño y nombres de los equipos que van a la Serie del Caribe. “Debe mantenerse un formato único de identidad de las selecciones nacionales; se cambian con demasiada frecuencia los formatos de los uniformes. La identidad básica debe ser dominicana, combinada con los colores de nuestra bandera. Creemos que nuestro uniforme debería decir Dominicana, y en la espalda, además del patrocinador, el apellido del jugador. Eso es una falla de Lidom… Y agrego que en los diseñadores de esos uniformes hay poco nacionalismo”. Que anoten por ahí la gente de Lidom y la Confederación, pues no se sabe a quién representan los equipos. Se inventaron la bobería de México Rojo y México Verde, la colaron, pero eso no debe suceder.

