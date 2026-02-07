Terrance Gore, tres veces campeón de la Serie Mundial, fallece a los 34 años

Terrance Gore, veterano de ocho años en las Grandes Ligas conocido por su dinámico corrido de bases que lo convirtió en miembro de tres clubes campeones de la Serie Mundial, ha fallecido a la edad de 34 años.

La carrera de Gore en las Grandes Ligas fue única. Tuvo apenas 85 veces al bate en temporada regular a lo largo de 112 juegos. Su primer hit no llegó sino hasta el 2018 -- su quinta temporada en la liga -- en un lapso de apenas 12 turnos. Pero para ese momento, Gore ya había acumulado 23 bases robadas en la temporada regular y cuatro más en los playoffs.

Nacido en Macon, Georgia, los Reales seleccionaron a Gore en la 20ma ronda del Draft amateur del 2011. Debutó con Kansas City en el 2014 y tuvo apenas dos oportunidades al bate en 11 juegos en esa temporada. Pero se fue de 5-5 en intentos de robo y luego se estafó tres bases más durante la postemporada, mientras la franquicia avanzaba a su primera Serie Mundial desde 1985.

Al año siguiente, Gore robó una base durante el Juego 4 de la Serie Divisional de la Liga Americana en una victoria sobre los Astros, en camino al primer campeonato de los Reales en 30 años. También se estafó una almohadilla durante el Juego del Comodín de la Liga Nacional del 2018 con los Cachorros y luego se robó 13 (la mayor cantidad de su carrera) en el 2019 durante su segunda etapa con Kansas City.

También ganó un anillo de Serie Mundial con los Dodgers del 2020 y los Bravos del 2021. Gore hizo su única presentación con Atlanta en todo ese año como corredor emergente en el Juego 2 de la Serie Divisional de la Liga Nacional contra los Cerveceros.

En su carrera, el veloz corredor registró 16 imparables y sólo una carrera impulsada, pero robó 48 bases en 58 intentos y anotó 36 rayitas (incluyendo la postemporada).