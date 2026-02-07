Habrá final mexicana en la Serie del Caribe: Charros Vs. Tomateros

Con un racimo de tres carreras en la séptima entrada y una espectacular labor defensiva, los Charros de Jalisco remontaron un marcador adverso y vencieron este viernes a los Cangrejeros de Santurce, de Puerto Rico, 8 carreras por 6 en la segunda semifinal, para clasificar a la gran final de la Serie del Caribe Jalisco 2026, en la que enfrentarán este sábado a los Tomateros de Culiacán, reeditando la final de la Liga ARCO Mexicana del Pacífico 2025-2026, en la que los tapatíos se proclamaron campeones.

En el partido que colocó a Charros en su segunda final caribeña, luego de caer el pasado año ante Leones del Escogido, la victoria fue para Gerardo Reyes, con salvamento de Trevor Clifton, mientras que Derek West cargó con la derrota. El encuentro incluyó cuatro cuadrangulares: por los mexicanos conectaron Connor Hollis y Bligh Madris, y por los boricuas Yohandy Morales y Gabriel Cancel.

A la ofensiva, Leo Heras brilló al irse de 3-3 con dos carreras impulsadas, mientras Michael Wielansky, Mateo Gil y Bligh Madris aportaron dos imparables cada uno. Por Cangrejeros destacó Yohandy Morales, quien bateó de 5-4, con doble y jonrón.

Ambos equipos salieron impetuosos y anotaron en la primera entrada. Puerto Rico tomó ventaja con jonrón del cubanoamericano Morales frente a Manny Bañuelos, pero los Charros igualaron aprovechando un error de dos bases de Emmanuel Rivera y un sencillo de Mateo Gil. En el segundo inning, Connor Hollis disparó jonrón de dos carreras ante Jordan Morales para poner delante a los locales 3-1.

Puerto Rico respondió con cuadrangular de Gabriel Cancel en el tercero, pero los Charros volvieron a despegarse con un jonrón de Bligh Madris, con Wielansky en circulación, frente a David Lebrón. Los boricuas reaccionaron en el cuarto con dos carreras, incluyendo un squeeze play de Joneshwy Fargas, y tomaron ventaja en el quinto ante Mario Meza, gracias a sencillos de Yohandy Morales, Nelson Velázquez e Isán Díaz.

México Rojo recuperó el control en el séptimo episodio con un racimo de tres anotaciones. Wielansky y Willie Calhoun abrieron con hits, Mateo Gil impulsó la del empate y, más tarde, Leo Heras, en noche perfecta, conectó sencillo productor de dos carreras frente a Gabriel Rodríguez, para definir el marcador.

Por Cangrejeros, el abridor Chávez Fernández salió en el primer inning tras lanzar 0.2 entradas. El bullpen incluyó a Jordan Morales, David Lebrón, Brady Tedesco, Roel Ramírez, Derek West, Gabriel Rodríguez y Andrew Marrero. Por Charros, Manny Bañuelos trabajó 4.0 entradas y fue seguido por Mario Meza, Miguel Aguilar, Jesús Cruz, Gerardo Reyes, Matt Foster y Trevor Clifton.

La final entre Charros de Jalisco y Tomateros de Culiacán se disputará este sábado a partir de las 7:00 de la noche, en el Estadio Panamericano.