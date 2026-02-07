Gerente de los Rojos afirma que Elly de la Cruz sólo conducía motocicleta para un video

Diversas opiniones han surgido luego de la circulación de un video en redes sociales en el que se observa al campocorto de los Rojos de Cincinnati, Elly De La Cruz, junto a una motocicleta KTM 690 SMC R, valorada en unos 12 mil dólares.

En un video de pocos segundos difundido en redes sociales se aprecia al jugador sin casco encima de la motocicleta, lo que generó preocupación y críticas entre fanáticos, con muchos de estos calificando la situación como un "descuido". Algunos incluso recordaron el caso de Fernando Tatis Jr., quien sufrió una lesión tras manejando una motocicleta.

Sin embargo, el gerente de los Rojos, Brad Meador, en declaraciones ofrecidas al periodista estadounidense Charlie Goldsmith, aseguró que el pelotero solo condujo la motocicleta para el video en cuestión.

Las críticas de la fanaticada se intensificaron debido a la cercanía de los entrenamientos primaverales de los Cincinnati Reds, etapa clave en la preparación de la próxima temporada de Grandes Ligas.

De la Cruz viene de tener una buena temporada en el 2025, acumulando 22 jonrones, 37 bases robadas y un WAR de 3.6, logrando así una selección al Juego de Estrellas, la segunda de su joven carrera.