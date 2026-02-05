Puerto Rico define su roster para el Clásico de Béisbol sin Lindor, Báez ni Correa

Los jugadores estrellas Carlos Correa, Francisco Lindor y Javier Báez no serán parte de la novena de Puerto Rico para el Clásico Mundial de Béisbol 2026, confirmó El Nuevo Día.

Puerto Rico deberá entregar hoy, jueves, el listado final de 30 jugadores a Major League Baseball (MLB), quien en la noche divulgará los rosters de los 20 países que participarán en la edición 2026 en un programa especial a partir de las 8:00 p.m. por MLB Network.

El Nuevo Día supo que Correa y Lindor no serán parte del equipo ante la falta de una póliza de seguro, mientras que Báez estará ausente por otra situación.

Esto deja a Puerto Rico sin sus principales figuras de las Grandes Ligas.

Esto abrirá espacio para que los infielders Darell Hernaiz, Luis Vázquez y el prospecto Edwin Arroyo sean parte de la novena boricua.

Trascendió que Puerto Rico incluirá dos receptores en las figuras de Martín “Machete” Maldonado y Christian Vázquez.

El veterano Nolan Arenado estaría defendiendo la antesala y Emmanuel Rivera la inicial. Willi Castro también es una opción para jugar en la intermedia y en los bosques.

En los jardines hay cinco nombres confirmados en el experimentado Eddie Rosario, MJ Meléndez, y en los debutantes Heliot Ramos, Matthew Lugo y Carlos Cortés.

El Nuevo Día supo que Johnathan Rodríguez y Nelson Velázquez declinaron jugar en el certamen. Velázquez estuvo presente en la pasada edición en Miami.

En cuanto a los abridores, están proyectados los brazos de Seth Lugo, Elmer Rodríguez, José de León y Eduardo Rivera.

Mientras en el bullpen figuran los nombres de Edwin “Sugar” Díaz, Fernando Cruz, Jovani Morán, Luis Quiñones, Yacksel Ríos, José Espada, Rico García y Eric Torres.

Otras figuras consideradas para el bullpen eran los zurdos Gabriel Rodríguez y Raymond Burgos junto a los derechos Ricardo Veléz, Anthony Maldonado, Ángel Reyes y Nicholas Padilla.

Maldonado y Padilla lanzaron en la última edición del certamen.

Puerto Rico, según trascendió, llevará 16 serpentineros y 14 jugadores de posición al torneo.

La acción del Grupo A comenzará el 6 de marzo en el Estadio Hiram Bithorn.