¿Enfrentará Framber Valdez a Dominicana en el Quisqueya?

Uno de los mejores brazos dominicanos podría subirse al montículo del estadio Quisqueya Juan Marichal en plena antesala del Clásico Mundial de Béisbol, pero no defendiendo la camiseta tricolor.

Framber Valdez tendría la posibilidad de lanzar en Santo Domingo durante los partidos de exhibición de la selección dominicana, aunque esta vez como rival.

El escenario se plantea luego de que este jueves Valdez firmara contrato como agente libre con los Tigres de Detroit por tres temporadas y 115 millones de dólares, movimiento que de inmediato crea la posibilidad de que el zurdo realice el viaje al país y, más aún, de ver acción en uno de esos encuentros de preparación.

Dominicana tiene programados dos partidos de fogueo frente a Detroit los días 3 y 4 de marzo, como parte de su preparación rumbo al Clásico Mundial.

Durante meses, tanto la fanaticada como parte del cuerpo gerencial del conjunto quisqueyano tuvieron a Valdez en la mira para integrar la rotación abridora del equipo dominicano. Sin embargo, su estatus de agente libre y el hecho de que la firma se concretara a poco más de un mes del evento mundialista complicaron seriamente esas probabilidades.

A esto se suma que las fechas de los partidos de exhibición coinciden con el período más intenso de los entrenamientos primaverales, una etapa clave para los lanzadores. En el caso de Valdez, tratándose de una nueva organización, no sería descabellado que priorice permanecer en el complejo de Lakeland, enfocado en su adaptación y en la química con sus nuevos receptores.

El roster dominicano para el Clásico contará con Christopher Sánchez, Sandy Alcántara, Luis Severino y Brayan Bello como abridores anunciados. Sin embargo, la sola idea de ver a Framber lanzando en el Quisqueya, ya sea como aliado o como rival, representaría un escenario casi perfecto para el béisbol dominicano.