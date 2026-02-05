Detroit muestra agresividad y firma a Framber

De cara a la temporada 2026 de MLB, los Tigres de Detroit dieron un enfático golpe de efecto al firmar por tres temporadas y US$115 millones de dólares al lanzador dominicano Framber Valdez. El acuerdo incluye dinero diferido y una cláusula de salida del jugador después del segundo año.

La contratación convierte a los Tigres en los favoritos de la División Central de la Liga Americana, y los prepara por lo menos por un año para lo que luce inevitable: La salida vía agencia libre del dos veces ganador del Premio Cy Young Tarik Skubal luego de la próxima estación o quizás antes, si el equipo sale de competencia y decide negociarlo durante la temporada.

Valdez acepta una estructura contractual cada vez más utilizada por los equipos: Un contrato corto con un salario promedio anual elevado, y que incluye al menos una cláusula de salida. El zurdo de Palenque devengará US$38.3 millones por temporada, cifra récord para un lanzador zurdo.

Aunque no consiguió los años que buscaba, esa cifra es realmente tentadora. Recompensa para un atleta que fue modelo de perseverancia durante su época buscando firma y que muestra una ética de trabajo que lo ha encaminado al éxito.

Valdez ha sido modelo de durabilidad, promediando 192 entradas y 188 ponches por temporada en los últimos cuatro años con un PCL de 3.21. Nunca ha sufrido una lesión trascendente en su trayectoria. Además, es uno de los lanzadores que más rodados consigue en el negocio, un 61.8% de por vida. En 2022, fue parte del equipo campeón de los Astros, obteniendo dos victorias en la Serie Mundial contra los Phillies de Philadelphia.

Formará un envidiable “one-two” de zurdos con Skubal, quien ayer ganó su caso de arbitraje, estableciendo récord con un salario de US$32 millones en su último año previo a la agencia libre.

El dirigente A.J. Hinch completará su rotación con Jack Flaherty, Casey Mize y Reese Olson o Drew Anderson, este último firmado luego de ponchar 245 bateadores en 171.2 entradas en la Liga de Corea (KBO).

Luego de una temporada muerta que había carecido de movimientos de alto impacto, la gerencia de Detroit mostró su deseo de aprovechar el último año de control sobre Skubal para presentar un plantel capaz de regresar a los playoffs. Antes de firmar a Valdez, habían retenido al intermedista Gleyber Torres y a Flaherty. Además, agregaron a Anderson y los relevistas Kenley Jansen y Kyle Finnegan.

Con una ofensiva que regresa prácticamente intacta, tienen una buena oportunidad de superar sus oponentes divisionales y avanzar a los playoffs por tercera temporada consecutiva.