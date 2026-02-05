Comisión Consultiva sugiere la construcción de un nuevo estadio de béisbol

En reunión celebrada este jueves 5 de febrero del año en curso, la Comisión Consultiva creada por el presidente de la República, Luis Abinader Corona, para evaluar la construcción de un nuevo estadio de béisbol en el sector ensanche La Fe, sobre la base de los estudios realizados y testimonios recogidos, decidió sugerir al Poder Ejecutivo que se construya un nuevo estadio de béisbol que reúna los estándares exigidos por las Grandes Ligas de Béisbol (MLB), en los terrenos del ensanche La Fe, en alianza con el Estado dominicano y el sector privado.

En la referida reunión quedó expresamente establecido que el Coliseo de Boxeo Carlos Teo Cruz no se vería afectado por la construcción del proyecto.

La Comisión Consultiva fue creada mediante decreto 306-25 y está conformada, además del doctor Subero Isa, por el ministro de Deportes, Kelvin Cruz, Catalino Correa Hiciano, Vitelio Mejía Ortiz, los destacados juristas Olivo Rodríguez Huertas, Angélica Noboa Pagán, Elka Scheker Mendoza, Julissa Vásquez, y Edgar Torres Reynoso, director ejecutivo.

Desde el momento de su creación la Comisión se ha mantenido trabajando y estableciendo reuniones con sectores ligados al mundo del béisbol profesional con el objetivo de escuchar sus opiniones al respecto, labor que continuará realizando en sus próximas reuniones.