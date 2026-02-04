Gerencia del Clásico define roster oficial de República Dominicana

La gerencia del equipo que representará al país en el Clásico Mundial de Béisbol 2026, junto al staff de asesores integrado por miembros del Salón de la Fama de Cooperstown, definió y envió a la Major League Baseball (MLB) el roster oficial que conformará la selección nacional.

Los 20 equipos que participarán en este torneo mundial tienen plazo hasta la noche de este miércoles para remitir a MLB el roster de 30 jugadores, mientras que el anuncio oficial de los rosters de cada país será realizado este jueves por dicha organización.

La conformación definitiva del roster se produjo en el marco de una reunión de trabajo encabezada por Nelson Cruz, gerente general de la selección, junto a Juan Núñez, presidente de la Federación Dominicana de Béisbol (FEDOM), y las leyendas del béisbol Juan Marichal, Pedro Martínez, David Ortiz y Edwin Encarnación. Albert Pujols, mánager del equipo, Vladimir Guerrero y Adrián Beltré participaron de manera virtual debido a compromisos previos fuera del país.

Durante el encuentro, Cruz resaltó que la conformación del roster ha sido el resultado de un trabajo continuo, consensuado y de estrecha colaboración entre la gerencia y los inmortales del béisbol que integran el equipo asesor.

Puntualizó que cada decisión final fue profundamene analizada por este grupo de leyendas, que aporta experiencia, visión y conocimiento profundo del béisbol y de los jugadores dominicanos.

Cruz señaló que el proceso de conformación del equipo estuvo guiado por el compromiso de representar con dignidad al país y responder a las expectativas de la fanaticada dominicana.

“Espero que la fanatica dominicana, que el pueblo dominicano, esos 11 millones de dominicanos se sientan satisfechos. Y que entiendan que todo este trabajo fue para que ellos se sientan orgullosos del equipo que tenemos en el terreno y que nos va a representar”, manifestó.

Inmortales del béisbol confían talento del equipo

El inmortal de Cooperstown, Juan Marichal, se mostró confiado en el trabajo realizado por Nelson Cruz, a quien definió como la figura que, desde la gerencia, ha asumido el liderazgo del proyecto, siendo el responsable de articular y convencer para conformar el equipo.

Sobre el roster definido, Marichal expresó: “Yo creo que vamos a poner un gran equipo en el terreno de juego y creo que tenemos mucha posibilidad de traer esa corona para la República Dominicana”, afirmó.

De su lado, Pedro Martínez, manifestó su plena confianza en los representantes de la República Dominicana. “Yo me siento súper confiado no solamente del roster que llevamos de jugadores de posición; me siento confiado en un gran picheo que llevamos”, indicó.

Aseguró que los jugadores entregarán su máximo esfuerzo y dijo esperar que “le demos mucho dolor de cabeza a los demás equipos”.

De su lado, David Ortiz dijo estar contento por el roster definido y destacó el talento de los integrantes de la selección nacional, al tiempo que manifestó su confianza en que el equipo cuenta con las condiciones necesarias para competir en igualdad y representar con orgullo al país.

“Yo entiendo que talento nos sobra porque en realidad algo que yo aprendí en el Clásico Mundial de Béisbol es que no es una cuestión de nombre sino de que esté ready”, indicó el Big Papi. También felicitó a FEDOM por la escogencia de Nelson Cruz como gerente del equipo y saludó el encomiable trabajo que ha realizado.

En tanto, Edwin Encarnación expresó: “Yo creo que debemos sentirnos orgullosos todos los dominicanos. Tenemos un roster que podemos competir con cualquier equipo del mundo. Yo creo que los muchachos están preparados y están motivados. Cada uno de los muchachos que están en el roster han puesto el 100% de ellos, yo digo el 110% para representar nuestra bandera”.

Encarnación aseguró que los jugadores van a salir al terreno de juego a dar el todo por el todo y pondrán la bandera en alto.