Freddy Peralta no va al Clásico Mundial de Béisbol con RD

El lanzador dominicano Freddy Peralta confirmó que no asistirá al Clásico Mundial de Béisbol con República Dominicana.

Peralta, quien llegó en la temporada muerta vía cambio a los Mets de Nueva York, dijo que tomó la decisión de quedarse en los campos de entrenamiento con su nuevo club para aclimatarse y conocer a sus compañeros.

“No fue una decisión fácil, pero yo pienso que es lo mejor para mí y para mi carrera”, dijo Peralta, entrevistado esta mañana en Port Saint Lucie, donde entrenan los Mets.

El jugador dijo que tomó la decisión junto a su familia. Dijo que era consciente que su país le esperaba y que se uniera al equipo para aportar como uno de los mejores lanzadores pero que lamentablemente había tomado la decisión de quedarse en los campos de entrenamiento.

“Sé que será difícil para todos, yo incluido. No fue fácil tomar la decisión”, dijo el nativo de la provincia Espaillat.

Freddy Peralta tiene 29 años y había pasado toda su carrera en Grandes Ligas con los Cerveceros de Milwaukee.

Luego de esta temporada será agente libre y se ha rumorado insistentemente en la posibilidad de una extensión de contrato.

Peralta viene de su mejor campaña en Grandes Ligas, compilando 17 victorias y 6 derrotas. Tuvo efectividad de 2.70 en 33 aperturas para los Cerveceros.