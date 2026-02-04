Framber Valdez acuerda por tres años y 115 millones con los Tigres de Detroit

El lanzador zurdo Framber Valdez acordó un contrato de tres años y $115 millones con los Tigres, según informó una fuente a Mark Feinsand de MLB.com. El club no ha confirmado el acuerdo.

Valdez ha encontrado la fórmula para un éxito constante en las Grandes Ligas, combinando un sólido número de ponches con una gran cantidad de rodados para registrar una efectividad de 3.23 en 973 entradas desde principios de 2020.

La temporada 2025 marcó la tercera vez en cuatro años que Valdez alcanzó la barrera de las 30 aperturas, terminando con una efectividad de 3.66 y 187 ponches en 192 entradas. Después de la temporada, los Astros le presentaron una oferta calificada a Valdez, la cual rechazó. La oferta calificada, que le habría pagado $22.025 millones para 2026, lo vinculaba a la compensación del Draft; Houston recibirá una selección del Draft después de la cuarta ronda.

Solo cuatro lanzadores han asumido una carga de trabajo mayor que la del zurdo en los últimos seis años, y su efectividad de 128 en ese lapso lo ubica en el octavo lugar entre aquellos con al menos 100 aperturas.

Es un currículum particularmente impresionante para un lanzador cuya figura de 1,80 metros apenas encaja en el molde de un abridor de primera línea, y cuyo camino a las Grandes Ligas fue todo menos convencional.

Los Astros firmaron a Valdez, procedente de la República Dominicana, a los 21 años, mucho mayor que la edad en la que la mayoría de los prospectos latinoamericanos suelen firmar su primer contrato profesional.

Su primera prueba con el equipo fue una idea de último momento, organizada apresuradamente por un par de cazatalentos de los Astros al final de un día completo observando prospectos en la región sureste de la República Dominicana en el invierno de 2015. Vieron a Valdez lanzar algunos lanzamientos en un campo en el pueblo de Guayacanes, con el montículo iluminado por las luces de su auto. Pero eso fue todo lo que se necesitó para saber que estaban interesados. Unos días después, se realizó una prueba formal en el complejo del equipo en Santo Domingo, y los Astros finalmente firmaron a Valdez por $10,000.

Más que nada, fue la potente curva de Valdez lo que despertó el interés del equipo. Años después, el gancho sigue siendo su lanzamiento estrella. Más del 61% de sus ponches de carrera han sido con la curva, que sirve como un complemento impresionante para su sinker.

Valdez progresó con relativa rapidez en el sistema de ligas menores de Houston tras firmar, pero nunca fue un prospecto de alto perfil y se enfrentó a dudas sobre su permanencia como abridor en las Grandes Ligas. Su rendimiento tras llegar a la MLB fue irregular: registró una efectividad de 4.60 en 34 juegos (13 aperturas) entre 2018 y 2019.

Sin embargo, Valdez brilló durante la acortada campaña de 2020, asumiendo hábilmente el rol de as de Houston después de que el equipo perdiera a Gerrit Cole, quien se fue a los Yankees en la agencia libre, y de que Justin Verlander sufriera una lesión de codo que finalmente lo llevó a una cirugía Tommy John.

Valdez tuvo su mejor temporada en 2022, registrando una efectividad de 2.82 con 194 ponches en 201 1/3 entradas, líder en la Liga Americana, durante la temporada regular. Esta actuación le valió el quinto puesto en la contienda por el Cy Young de la Liga Americana. Añadió una efectividad de 1.44 en cuatro aperturas en playoffs, ayudando a los Astros a ganar la Serie Mundial.