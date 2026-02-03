Kyle Bradish y Yainer Díaz tienen sus audiencias de arbitraje salarial

El lanzador abridor Kyle Bradish acudió a arbitraje salarial con los Baltimore Orioles el lunes, y el receptor Yainer Diaz tuvo su audiencia con los Houston Astros.

Bradish pidió un aumento de 2,35 millones a 3,55 millones y los Orioles argumentaron por 2.875.000 dólares en una audiencia ante Melinda Gordon, Chris Cameron y Steve Raymond.

Elegible para arbitraje por primera vez, Díaz solicitó un aumento de 805.600 a 4,5 millones de dólares y los Astros propusieron 3 millones. Su caso fue escuchado por John Stout, Robert Herman y Brian Keller.

Se esperan decisiones para el martes, las primeras en arbitraje salarial de este año.

Bradish, un diestro de 29 años, regresó a los Orioles el 26 de agosto tras una cirugía Tommy John en junio de 2024, ponchando a 10 en seis entradas y permitiendo dos carreras en una derrota ante Boston. Tuvo un récord de 1-1 con una efectividad de 2.53 en seis aperturas, ponchando a 47 y otorgando 10 bases por bolas en 32 entradas.

Bradish tiene un récord de 19-15 con una efectividad de 3.47 en cuatro temporadas en las Grandes Ligas con los Orioles y está en camino de ser elegible para la agencia libre tras la Serie Mundial de 2028.

Diaz, de 27 años, bateó para .256 con 20 jonrones y 70 carreras impulsadas el año pasado tras batear .299 con 16 jonrones y 84 carreras impulsadas en 2024. Tiene un promedio de .279 con 59 jonrones y 215 carreras impulsadas en cuatro temporadas en las Grandes Ligas, todas con los Astros.

Aún hay diez jugadores adicionales programados para audiencias, que se prolongarán hasta el 13 de febrero.

En el caso más destacado que se refuta, Tarik Skubal, dos veces ganador del premio Cy Young de la Liga Americana, pidió un récord de 32 millones de dólares, mientras que los Detroit Tigers ofrecieron al zurdo 19 millones.

Aún están pendientes las decisiones sobre el zurdo de Atlanta Dylan Lee (2,2 millones de dólares frente a 2 millones) y el derecho de Tampa Bay Edwin Uceta (1.525.000 dólares frente a 1,2 millones).