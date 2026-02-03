El formato del béisbol distinto al fútbol

Sigue rodando la bola con muchos comentarios adversos hacia José Ramírez y su decisión de no asistir al Clásico Mundial de Béisbol por su país. Este evento, iniciado en 2006, también tiene otras historias para las megaestrellas dominicanas ausentes, pero siempre con un motivo distinto.

En el 2006, Sammy Sosa estaba en los días finales de su carrera, que culminó luego del 2007, y cuando llegó la primera edición no se interesó, pues tenía la mira en otros asuntos. De hecho, Sosa estaba buscando empleo luego de agotar una campaña 2005 con Baltimore; nadie le ofreció trabajo en 2006 y perdió todo el año. Regresó en 2007 con Texas, y ahí terminó todo.

Otra historia es la de Vladimir Guerrero (padre). Dicen que estaba en disposición de asistir, pero en medio de la preparación falleció un familiar cercano y decidió quedarse en Don Gregorio.

Alex Rodríguez estaba entrenando en un minicamp del equipo en Boca Chica; dicen que se lesionó la cadera derecha, tomó jet privado y partió a USA. Luego llegó la noticia de que él estaba en la lista negra de consumidores de esteroides, concedió una entrevista a ESPN aceptando el hecho, dio su lloradita y tampoco participó.

Manny Ramírez nunca se interesó, siempre dijo que “no voy pa’ eso”, y ahí se coló otro café.

En el caso de José Ramírez, está la versión de la extensión de contrato con Cleveland como una excusa visible; otros dicen que tiene asuntos familiares en desarrollo que le impiden.

Como sea, siempre es prudente precisar y recordar que, en el formato del béisbol para el Clásico Mundial, a los jugadores se les invita, pero nadie siente obligación. Hay que caerle atrás, enamorarlos, mandarles flores, etc.

En el escenario del fútbol mundial, por ejemplo, si un jugador es seleccionado y convocado por su federación y dice que no, en su país lo meten al fuego y hacen parrillada con su nombre.

Aquí no hay tanto fuego, solamente desahogos e insultos a nivel mediático, y ahora participan los fanáticos a través de las redes. Son culturas distintas, aunque eso pudiera cambiar en contra de los peloteros en los próximos eventos.

EL ROSTER: Por cierto, este jueves, 8 P.M., MLB Network tiene un programa especial para anunciar los rosters de todos los equipos, que son 30 por cada país. Será ahí cuando se conocerá el dominicano, que ya está casi hecho, pero nadie sabe si habrá sorpresas.

El tema del seguro de vida (contra lesiones) de los peloteros ha contaminado el ambiente y complicado la participación de algunos.

LA ESCUADRA: ¿Qué roster presentará Dominicana este jueves? ¿Será ese roster definitivo o habrá posibilidades de cambios si alguien se retira por algún motivo?

Los receptores serían Yainer Díaz (Houston) de titular, tal vez Agustín Ramírez (Marlins) de segundo, más Carlos Santana de respaldo, si fuere necesario.

En el infield, Vladimir Guerrero Jr. en primera, Ketel Marte en segunda, Geraldo Perdomo y Jeremy Peña para el short, Manny Machado y Junior Caminero en tercera. El propio Santana y Amed Rosario de respaldo.

En los jardines, Juan Soto en el left, Julio Rodríguez en el center, Fernando Tatis Jr. en el derecho, con Johan Rojas y Oneil Cruz.

Los pitchers abridores: Christopher Sánchez, Brayan Bello, Luis Severino, Sandy Alcántara y Albert Abreu… Y los relevistas en súper cantidad: Carlos Estévez, Seranthony Domínguez, Camilo Doval, Huascar Brazobán, Dennis Santana, los zurdos Wandy Peralta y Gregory Soto. Hay muchos y todos de calidad.

La “Hora Cero” está cerca, y ya sabremos si estos peloteros serán parte del equipo.

SERIE CARIBE: Los Tomateros de Culiacán vencieron 2 por 1 a los Federales de Chiriquí (Panamá); los primeros tienen 1-1, los panameños 0-2. El Escogido juega con Chiriquí esta tarde, 4:00 P.M., hora dominicana, en su tercer choque (tienen 2-0 y es el único club que no ha perdido). Todavía a los dominicanos les restará un partido, este jueves ante Culiacán… En su debut el pasado domingo, los Leones vencieron a los campeones mexicanos Charros de Jalisco.

NOTAS DE MLB: Carlos Santana cumple 40 años de edad el próximo 8 de abril y ha conseguido empleo nuevamente, ahora con Arizona Diamondbacks. Bateador de ambas manos, en principio fue receptor y hace tiempo se desempeña en la primera base. En 2025 jugó con Cleveland por tercera vez en su carrera y terminó con Chicago Cubs. Arizona será su 8vo. equipo, habiendo pasado 11 años por Cleveland y luego por Filadelfia, Kansas City, Seattle, Milwaukee, Minnesota y Kansas City. De por vida, batea para .241, con 335 jonrones, 1,136 empujadas y 1,880 hits. Entre los activos, es el jugador de MLB con más bases por bolas recibidas, con 1,330.