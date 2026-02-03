Escogido vs. Chiriquí busca extender su invicto

El representante dominicano en la Serie del Caribe 2026, Leones del Escogido, buscará su tercera victoria esta tarde con su invicto ante los Federales de Chiriquí, de Panamá. Ese encuentro se jugará a las 4:00 PM., hora dominicana. Los Leones llevarán a Travis Lakins a la lomita.

Los melenudos han estado respaldados por Junior Lake, quien se ha visto por encima del nivel en este torneo. Tiene promedio de .714, lleva cuatro impulsadas, dos anotadas.

Sócrates Brito también pasa por un gran momento. Éste promedia .400, con par de anotadas. Sin embargo, el atractivo más importante del zurdo son sus cuatro boletos.

Los infielders Cristhian Adames, y Erik González también han hecho daño: Adames lleva tres carreras impulsadas, dos boletos y batea para .286. En tanto, González lleva par de hits e igual cantidad de remolques. Tiene promedio de .250.

Enny Romero y Jimmy Cordero llevan la delantera en la lomita. Durante el partido del lunes, ante los Cangrejeros de Santurce. Romero lanzó cinco episodios en blanco de tan solo tres hits.

Cordero ha salvado ambos partidos.

Santiago se expresa

Travis Lakins cuenta con la seguridad del dirigente Ramón Santiago para ayudar a los Leones del Escogido de República Dominicana a extender a 3-0 su invicto en la Serie del Caribe 2026, en su duelo de este miércoles contra los Federales de Chiriquí de Panamá.

“Aunque estamos en una buena posición, tenemos que seguir dando el ciento por ciento y esperamos que Lakins nos dé una salida de calidad para que nos ayude a ganar”, manifestó Santiago.

Lakins, de 31 años, está en su primer clásico caribeño y viene de contribuir al Escogido a repetir como campeones nacionales en la Lidom, combinando récord de 5-1, 3.02 de efectividad, 1.12 de WHIP y 34 ponches en 50.1 innings sumando todas las etapas.

“Tengo que comenzar bien el partido para marcar la pauta desde ahí y sacar los tres outs lo más rápido que se pueda. Si ejecuto mis pitcheos, ataco la zona de strike y limitar los contactos duros todo estará bien”, manifestó el derecho.

Para Lakins no es nuevo lanzar en territorio mexicano, ya que en el verano del 2025 formó parte de la rotación abridora de los Algodoneros de Unión Laguna en la Liga Mexicana de Béisbol.

Tal y como hicieron en el Round Robin y en la Serie Final pasada, los actuales campeones del Caribe encabezan en pitcheo con 2.50 de promedio de carreras limpias y .234 de average permitido a la oposición.