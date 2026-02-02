A RD le quedan 4 puestos en el roster del Clásico de Béisbol por anunciar: ¿Quiénes podrían ser?

República Dominicana ya ha anunciado a 26 integrantes de su equipo de cara al Clásico Mundial de Béisbol 2026, que arranca a celebrarse el 5 de marzo venidero.

Al combinado nacional le faltan por anunciar cuatro puestos para completar su roster de 30 jugadores en la justa mundialista, el principel evento mundial del béisbol de naciones.

Una revisión de los 26 anunciados hace pensar que falta uno o dos receptores por anunciar, con un numero similar de lanzadores relevistas. O quizá se podría reforzar los jardines.

Receptores

1. C Yainer Díaz

Jardineros

2. OF Fernando Tatis Jr.

3. OF Oneil Cruz

4. OF Julio Rodríguez

5. OF Juan Soto

Jugadores del cuadro

6. 1B Vlady Guerrero

7. 1B Carlos Santana

8. Ut Amed Rosario

9. SS Geraldo Perdomo

10. 2B Ketel Marte

11. SS Jeremy Peña

12. 3B Junior Caminero

13. 3B Manny Machado

Lanzadores abridores

14. SP Cristopher Sánchez

15. SP Sandy Alcántara

16. SP Brayan Bello

17. SP Luis Severino

Relevistas

18. CP Carlos Estevez

19. RP Seranthony Dominguez

20. RP Gregory Soto

21. RP Wandy Peralta

22. RP Camilo Doval

23. RP Denis Santana

24. RP Albert Abreu

25. RP Edwin Uceta

26. RP Huascar Brazoban

Los equipos tienen hasta mañana para completar y depositar sus rosters ante el comité organizador. El listado completo de todos los jugadores inscritos por país será conocido este jueves 5 de febrero.

El Clásico Mundial de Béisbol ha vivido un fin de semana intenso por las quejas de las federaciones de béisbol de Venezuela y de Puerto Rico, inconformes por la no autorización del seguro de los contratos a jugadores importantes de esos países como Francisco Lindro o José Altuve.

República Dominicana también tuvo problemas con la inscripción de Elly de la Cruz, un estelar jugador del campocorto que no podrá ver acción en el evento.

Los dominicanos también han tenido la indisposición de José Ramírez, el tercera base ranqueado como el mejor jugador dominicano en las Grandes Ligas.

El gerente del equipo nacional, Nelson Cruz, dijo que su inasistencia se debe a un tema personal y que Ramírez podría participar en una segunda ronda del evento, siempre y cuando uno de los jugadores inscritos salga por lesión.

Albert Pujols, dirigente del equipo nacional, dijo en una ocasión que le gustaría tener en el equipo a alguien con el perfil del jardinero Johan Rojas, con capacidad para jugar defensa y robar bases.