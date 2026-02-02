clásico mundial de béisbol
A RD le quedan 4 puestos en el roster del Clásico de Béisbol por anunciar: ¿Quiénes podrían ser?
Una simple revisión del roster evidencia la falta de uno o dos receptores y la posibilidad de incluir dos brazos de relevo o un jardinero
República Dominicana ya ha anunciado a 26 integrantes de su equipo de cara al Clásico Mundial de Béisbol 2026, que arranca a celebrarse el 5 de marzo venidero.
Al combinado nacional le faltan por anunciar cuatro puestos para completar su roster de 30 jugadores en la justa mundialista, el principel evento mundial del béisbol de naciones.
Una revisión de los 26 anunciados hace pensar que falta uno o dos receptores por anunciar, con un numero similar de lanzadores relevistas. O quizá se podría reforzar los jardines.
Receptores
1. C Yainer Díaz
Jardineros
2. OF Fernando Tatis Jr.
3. OF Oneil Cruz
4. OF Julio Rodríguez
5. OF Juan Soto
Jugadores del cuadro
6. 1B Vlady Guerrero
7. 1B Carlos Santana
8. Ut Amed Rosario
9. SS Geraldo Perdomo
10. 2B Ketel Marte
11. SS Jeremy Peña
12. 3B Junior Caminero
13. 3B Manny Machado
Lanzadores abridores
14. SP Cristopher Sánchez
15. SP Sandy Alcántara
16. SP Brayan Bello
17. SP Luis Severino
Relevistas
18. CP Carlos Estevez
19. RP Seranthony Dominguez
20. RP Gregory Soto
21. RP Wandy Peralta
22. RP Camilo Doval
23. RP Denis Santana
24. RP Albert Abreu
25. RP Edwin Uceta
26. RP Huascar Brazoban
Los equipos tienen hasta mañana para completar y depositar sus rosters ante el comité organizador. El listado completo de todos los jugadores inscritos por país será conocido este jueves 5 de febrero.
El Clásico Mundial de Béisbol ha vivido un fin de semana intenso por las quejas de las federaciones de béisbol de Venezuela y de Puerto Rico, inconformes por la no autorización del seguro de los contratos a jugadores importantes de esos países como Francisco Lindro o José Altuve.
República Dominicana también tuvo problemas con la inscripción de Elly de la Cruz, un estelar jugador del campocorto que no podrá ver acción en el evento.
Los dominicanos también han tenido la indisposición de José Ramírez, el tercera base ranqueado como el mejor jugador dominicano en las Grandes Ligas.
El gerente del equipo nacional, Nelson Cruz, dijo que su inasistencia se debe a un tema personal y que Ramírez podría participar en una segunda ronda del evento, siempre y cuando uno de los jugadores inscritos salga por lesión.
Albert Pujols, dirigente del equipo nacional, dijo en una ocasión que le gustaría tener en el equipo a alguien con el perfil del jardinero Johan Rojas, con capacidad para jugar defensa y robar bases.