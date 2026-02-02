Benji Gil cree en la posibilidad de ganarle la Serie del Caribe y el Clásico Mundial a Dominicana

Una derrota no le quitó el entusiasmo a Benjamín Gil en el inicio de la Serie del Caribe Guadalajara 2026.

El actual dirigente de los Charros de Jalisco, campeones de las temporada 2024-25 y 2025-26 de la Liga Mexicana del Pacífico (LMP) y representantes de México Rojo en la justa de 2026, expresó que confía en sus jugadores y que “cree en su equipo”.

“No voy a menospreciar al Escogido, es un equipo que está buscando ganar el bicampeonato, yo lo que les voy a decir es que yo creo en mi equipo”, expresó Gil después de la derrota de los Charros frente a los Leones del Escogido (5-4) en el primer encuentro de ambas escuadras dentro del torneo de campeones de ligas caribeñas.

En ese sentido, Gil también es el capataz de la selección mexicana de béisbol que participará en el venidero Clásico Mundial y por eso no perdió la oportunidad de reconocer cuáles son los dos rivales a vencer.

“Me voy a adelantar al Clásico Mundial, Dominicana tiene un equipo espectacular, Estados Unidos tiene un equipo espectacular. Creo que son los dos mejores equipos que han existido en la historia del béisbol, pero si nos toca enfrentarlos, yo creo que vamos a ganar”, comentó mientras realizaba énfasis al torneo que inicia el 5 de marzo.

“Un buen equipo en un evento como este del Clásico Mundial le puede ganar a un super equipo, aunque pongas un MVP en cada posición. Ahorita me preguntan quién va a hacer campeón, yo creo que vamos a ser nosotros”, acotó.

Palabras malinterpretadas

Gil también fungió como dirigente de la representación mexicana en la Serie del Caribe 2025. Allí, fue protagonista de declaraciones que recorrieron todo el entorno del mundo del béisbol por la polémica que provocaron.

“No es por menospreciar a ninguno de ellos, pero yo tengo más experiencia como manejador que ellos", expresó en febrero del año pasado al referirse a Albert Pujols y Yadier Molina.

El capataz mexicano se había enfrentado a Molina en el Clásico Mundial de 2023 y tuvo su primer encuentro contra el debutante Pujols en la Serie del Caribe 2025, que fue celebrada en Mexicali.

Posteriormente, aseguró que malinterpretaron sus comentarios, señalando que sólo quiso destacar su década de experiencia como mánager, algo que le adjudicaba más veteranía que los anteriormente mencionados.