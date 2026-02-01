El seguro de los peloteros, el último intruso del Clásico Mundial

No solo son las grandes selecciones repletas de superestrellas, el apretado calendario o el ferviente público, ahora hay otra prueba que deben superar los países para el Clásico Mundial: el seguro de los peloteros.

Las reglas del torneo y de MLB exigen que todos los jugadores del roster de 40 tengan políticas de seguro aprobadas que cubran su salario si sufren una lesión que les impida jugar en la temporada regular de la MLB.

De cara a la próxima edición del evento, compañías de seguros se le están negando a los peloteros por distintas razones: historial de lesiones (como es el caso de Francisco Lindor), edad o percepción de “riesgo alto de lesiones” y haber permanecido mucho tiempo en lista de incapacitados (el caso de Carlos Correa).

Sin seguro aprobado, el club y el jugador arriesgan perder millones de dólares de contrato si se lesionan en el WBC (las siglas del Clásico en inglés). Con esta premisa, el equipo boricua ha amenazado con no participar en el torneo mundialista.

¿Solución?

Este domingo, el presidente de la Federación de Béisbol de Puerto Rico, José Quiles, anunció que el comisionado de la MLB, Rob Manfred, estará revisando la situación de algunos peloteros que tienen la negación de sus respectivos seguros.

“Rob Manfred habló con Carlos Beltrán durante la mañana de hoy (domingo), que estaba preocupado por la situación de Puerto Rico y que él se iba a hacer cargo de evaluar la situación jugador por jugador”, compartió Quiles. “Estamos esperando la decisión de ellos. Yo entiendo que los lanzadores que nos quitaron, todos los mandaron a reevaluar nuevamente. No podría decir con certeza que nos lo van a aprobar, pero como que presiento que eso podría pasar. Pero todavía no te puedo decir con certeza que hemos tenido algún tipo de avance con relación a eso”, agregó el líder federativo, que recordó que la FBPR tiene hasta el martes en la noche para enviar la lista final de los 30 jugadores.

En ese mismo tenor, el secretario del Departamento de Recreación y Deportes (DRD), Héctor Vázquez Muñiz, se expresó este domingo “optimista” en que haya un desenlace positivo para la novena boricua.

“Yo estoy optimista. Créeme, yo sufrí lo del 2006. No se iba a jugar si Cuba no venía”, manifestó el secretario, al recordar que, ese año, existía la posibilidad de que los jugadores cubanos no recibieran los documentos legales de Estados Unidos para jugar en la isla, lo que eventualmente se logró.

La MLB no solo no autorizó que Francisco Lindor participe del torneo, sino que también fueron restringidos el viernes los lanzadores José Berríos, Yacksel Ríos y Jovani Morán, además del receptor Víctor Caratini.

Es válido recordar que, durante la pasada edición del Clásico, el cerrador Edwin Díaz se perdió toda la temporada de 2024 luego lesionarse la rodilla tras una celebración de los boricuas por eliminar a la República Dominicana.

Ese juego terminó 5-2 a favor de Puerto Rico.