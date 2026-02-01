Hablando del Clásico y la Serie del Caribe

Es innegable que los grandes eventos deportivos siempre son necesarios, pues son buenos negocios y enaltecen a figuras y a países. Los mejores ejemplos son los Juegos Olímpicos, que se celebran cada 4 años desde 1896, y el mundial de fútbol, cuya primera edición ocurrió en Uruguay en 1930. Las olimpiadas tienen 130 años; lo de fútbol cumple 100 en 2030.

En béisbol, siempre hemos tenido las Grandes Ligas, que iniciaron pininos como béisbol profesional en Estados Unidos a principios de 1870, y a partir del 1903 la llamada Serie Mundial, que enfrenta a los campeones de dos ligas, la Americana y la Nacional.

En el país, tenemos un campeonato nacional desde 1951, el único que ha tenido una organización sólida y con afiliación a la MLB, y ya va por 72 torneos. Tenemos también la llamada Serie del Caribe, que tuvo 12 ediciones entre 1949 y 1960, y que colapsó a raíz del triunfo del comunismo y Fidel Castro en Cuba. Luego, a instancias de Venezuela y Puerto Rico, se reinició la actual etapa en 1970 con solo tres países, uniéndose a ellos Dominicana. Al año siguiente siguió México, y por buen espacio de tiempo fueron 4 países.

Digamos que la gente del baloncesto ha estado medio dormida, pues, mientras los demás deportes han crecido en campeonatos mundiales, ellos iniciaron su torneo en 1950. Desde luego, tiene su campeonato olímpico de mucho prestigio, pero con mucha desigualdad, pues desde Barcelona 1992 actúan los profesionales. Se supone que los grandotes morenos de la NBA ganen siempre. (Estados Unidos los ha ganado todos, excepto 2004, cuando se colaron los argentinos al ganarle la final a Italia. USA no fue a la final y se quedó con el bronce).

Ahora, desde el 2006, nos visita algo que se llama Clásico Mundial de Béisbol, en una iniciativa de la MLB y la Federación Internacional de Béisbol. Allí se reúne lo mejor de cada país que tenga béisbol profesional o amateur.

Para ello, se celebra cada vez una eliminatoria mundial, que incluye a países sin ninguna tradición beisbolera y escasa práctica en su territorio. Cada nación busca peloteros de MLB que hayan tenido algún familiar, un 8vo. tío o una 8va. bisabuela, los capta y los colocan en roster. Les cuento que a la versión 2026 asistirán Inglaterra, República Checa, Italia, Israel, Brasil, entre otras sabrosuras.

¿Cómo se explica esto? En total son 20 naciones, y los equipos se conforman de acuerdo a los criterios arriba expresados.

LOS PELIGROS

Quiero resaltar que, en términos generales, estos eventos lucen bien, despiertan pasiones y generan mucho dinero, pero al paso de los años pudieran ir naciendo obstáculos poderosos.

Noten que en la Serie del Caribe, en los últimos años, han estado bailando todo tipo de danzas, pasando del tradicional bolero al son cubano, o la cumbia colombiana, o el merengue típico dominicano. Todo eso marea, si se hace a la vez.

En tiempos recientes, la Confederación del Caribe ha invitado una multiplicidad de países del Caribe como Cuba, Colombia, Panamá, Curazao y hasta un club de béisbol de Japón, independiente de las ligas que funcionan allí. Por cierto, los japoneses actuaron el año pasado, perdieron todos sus juegos y no regresan esta vez.

Ahora hay tremendo lío porque la sede de Venezuela fue rechazada, y en Guadalajara, sede de emergencia, solo hay 5 equipos. Los venezolanos, que son tremendo soporte, enfrentan una situación geopolítica compleja con el faraón Donald Trump, y llevará un tiempo normalizar las cosas por allí. ¿Qué pasará con la Confederación y la Serie del Caribe? Veo mucha inestabilidad y eso no es bueno.

Ahora, respecto al Clásico Mundial, se observa un intruso muy poderoso, pues las compañías de seguros no quieren perder dinero “asegurando” los grandes contratos de sus peloteros en actividad ex grandes ligas. Y ese sentimiento pudiera crecer si siguen produciéndose lesiones que saquen a peloteros todo un año, como el último caso de Edwin Díaz, ex de los Mets.

Ojo con estos eventos, pues pudieran sufrir incidentes relevantes en los próximos años.

EL ESCOGIDO: Los Leones, campeones del béisbol dominicano, actúan en la Serie del Caribe. Debutaron el domingo ante los Charros de Jalisco y son los favoritos. Reúnen un equipo completo, buen talento, aunque esta serie la gana “cualquiera”. El Escogido fue campeón el año pasado con Albert Pujols de manager. Ahora dirige Ramón Santiago y lleva un buen conjunto. Este lunes enfrentan a Cangrejeros de Santurce a las 3 PM, hora dominicana, por Digital 15 en TV.

NUEVO MIEMBRO: Los Gigantes de San Francisco siguen sumando personal. Firmaron al venezolano Luis Arraez por un año y US$12 millones. Tres veces campeón líder bate, en 2025 tuvo promedio de .292 para San Diego, OBP de .327 con 8 jonrones, pues no saca bolas. Lo raro es que no consiga contrato multianual, pues tiene la edad para eso, solo 28 años.