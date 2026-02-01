Eugenio Suárez pacta por un año y 15 millones con los Rojos

Eugenio Suárez y los Rojos de Cincinnati acordaron un contrato por un año y 15 millones de dólares, dijeron a The Associated Press el domingo por la noche dos personas familiarizadas con las negociaciones.

Las personas hablaron con la AP bajo condición de anonimato porque el acuerdo estaba pendiente de un examen físico y no había sido anunciado.

Suárez era el mejor toletero disponible en el mercado de agentes libres y el dos veces All-Star regresa a Cincinnati, donde jugó siete temporadas. Conectó 189 jonrones con los Rojos entre 2015 y 2021, incluyendo 49 en 2019.

Este movimiento le da a los Rojos el bateador de poder probado que habían estado buscando durante la pretemporada. Tercera base durante la mayor parte de sus 12 años de carrera en las Grandes Ligas, se espera que Suárez, de 34 años, sea el bateador designado principal de Cincinnati y quizás juegue algunos partidos en tercera o primera base.

El equipo tiene al ganador del Guante de Oro Ke'Bryan Hayes en tercera, y el prospecto Sal Stewart probablemente jugará en primera.

Los Rojos fueron uno de los muchos equipos interesados en Suárez en la fecha límite de canjes del año pasado, pero no querían desprenderse de prospectos clave. Fue traspasado de Arizona a Seattle el 31 de julio y terminó quinto en las mayores con 49 jonrones y cuarto con 118 carreras impulsadas. Bateó para .228 con un OPS de .824.

Los Marineros se quedaron a una victoria de alcanzar su primera Serie Mundial, al perder ante Toronto en la Serie de Campeonato de la Liga Americana. Suárez conectó dos jonrones en el quinto juego, incluyendo un grand slam en la octava entrada .

El Great American Ball Park en Cincinnati ha promediado 2,67 jonrones por juego desde que abrió en 2003. Esa es la segunda tasa de jonrones más alta en las mayores entre los estadios que albergan al menos 1.200 juegos.

Suárez fue canjeado por los Rojos a Seattle durante los entrenamientos de primavera de 2022. Pasó dos temporadas con los Marineros antes de ser canjeado a los Diamondbacks.

Suárez irrumpió en las mayores con Detroit en 2014. Tiene un promedio de bateo de .246 en su carrera, con 325 jonrones, 949 carreras impulsadas y un OPS de .792.