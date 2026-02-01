Los cinco campeonatos que ha conquistado el Escogido en la Serie del Caribe

Los Leones del Escogido han salido airosos en cinco ocasiones como representantes de la República Dominicana en la Serie del Caribe.

Este es un vistazo histórico a las veces que han levantado la corona de campeones en el certamen de béisbol que reúne cada año a lo mejor de las principales ligas del área.

la primera

En 1988, la serie fue presentada en Santo Domingo y con un equipo de puros criollos más un dirigente norteamericano (Phil Regan), los Leones se unieron al Licey como equipos dominicanos que ganan la serie.

El Escogido dominó con marca de 4-2 superando a sus rivales de turno, Tijuana (3-3), Mayagüez (3-3) y Caracas (2-4).

El jardinero izquierdo Rufino Linares fue escogido como Jugador Más Valioso y se unió en el equipo All-Star al inicialista Stanley Javier, el segunda base Nelson Liriano, el lanzador derecho José De León, el lanzador zurdo Ramón de los Santos y Regan.

Linares igualó con otros dos peloteros en el liderato de remolcadas con cinco y Luis Polonia fue co-líder en anotadas (4) y triples (1).

en miami

En 1990, la ciudad norteamericana de Miami acogió por primera vez la serie del caribe, sumergida en una crisis económica que afectaba a sus países. Felipe Alou volvió a dirigir a los Leones y los resultados no se hicieron esperar.

El Escogido no tuvo rival en esta serie que dominó con extrema facilidad (5-1) ante sus oponentes de San Juan (3-3), Caracas (3-3) y Hermosillo (1-5).

Berroa fue el líder de remolcadas (8) y Jugador Más Valioso. El equipo dominicano colocó a seis integrantes en el equipo ideal: Liriano en la intermedia, Moisés Alou en el jardín central, Linares como designado, Doug Linton como pitcher derecho y Felipe como dirigente.

tras 18 años

Los Leones tuvieron que esperar 18 años para volver a representar a la República Dominicana en la Serie del Caribe (2010) y, de la mano de Ken Oberkfell, se llevaron la corona de campeón en Isla Margarita, Venezuela.

El Escogido (5-1) superó en la oportunidad a los Indios de Mayagüez, de Puerto Rico (4-2); Naranjeros de Hermosillo, de México (2-4) y Leones de Caracas, de Venezuela (1-5).

Fernando Martínez y Kevin Barker lideraron en jonrones con dos cada uno, Pablo Ozuna fue el mejor en anotadas (5), Juan Francisco en empujadas (3), Ramón Santiago en dobles (2) y Freddy Guzmán en bases robadas (4), al igual que Darío Veras en juegos salvados (2). Martínez fue seleccionado como el Jugador Más Valioso y jardinero derecho del Todos Estrellas junto al manager Oberkfell, el inicialista Barker, el segunda base Ozuna, el lanzador derecho Nelson Figueroa, el lanzador zurdo Raúl Valdés y el cerrador Veras.

Dos años después, los Leones se coronaron en casa en la edición número 54 de la serie. También tuvieron la conducción de Oberkfell mientras que el cerrador Jairo Asencio, quien rescató tres de las cuatro victorias criollas, fue electo Jugador Más Valioso. Otros seleccionados por el representativo quisqueyano fueron Oberkfell (dirigente), Raúl Valdés (lanzador zurdo), Pablo Ozuna (segunda base) y Andy Dirks (jardinero).

la quinta

El año pasado, el Escogido conquistó su título número cinco y el 23 para la República Dominicana cuando se impuso en la final por la blanqueada mínima (1-0) a los Charros de Jalisco en el estadio Nido de las Águilas en Mexicali.

Albert Pujols completó el doblete de campeonatos en su debut y despedido como manager de los Leones. Un batazo para doble matanza de Robinson Canó en la tercera entrada produjo la única vuelta del encuentro.

Además del cerrado pitcheo, se destacó la labor defensiva del antesalista Cristhian Adames, el inicialista Yamaico Navarro y el jardinero izquierdo Junior Lake.

Esmil Rogers (1-1, 1.42), quien lanzó 6.2 entradas de un hit en el juego decisivo, fue declarado como el Jugador Más Valioso del certamen.

Sócrates Brito bateó para un porcentaje de .417 con un doble con tres empujadas y cuatro anotadas, Navarro conectó .364 y el receptor Francisco Mejía para .385.

Además del cerrado pitcheo, se destacó la labor defensiva del antesalista Cristhian Adames, el inicialista Yamaico Navarro y el jardinero izquierdo Junior Lake. Esmil Rogers (1-1, 1.42), quien lanzó 6.2 entradas de un hit en el juego decisivo, fue declarado como el MVP. Sócrates Brito (.417) tuvo doble con tres empujadas y cuatro anotadas, Navarro conectó para .364 y el receptor Francisco Mejía para .385.