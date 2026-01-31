Puerto Rico pondera la idea de retirar el equipo del Clásico Mundial de Béisbol

El presidente de la Federación de Béisbol de Puerto Rico, José Quiles, dejó abierta la posibilidad de retirar el equipo del venidero Clásico Mundial de Béisbol, después de conocer que Francisco Lindor y otros jugadores no recibieron permiso para jugar en el torneo ante la falta de pólizas de seguro.

Quiles mencionó que el abridor José Berríos, los relevistas Jovani Moran, Luis Quiñones y Yacksel Ríos, y el receptor Víctor Caratini tampoco jugarán en el evento.

En el caso de Caratini, el líder federativo indicó que la organización de los Twins de Minnesota no le dio permiso para jugar en el certamen.

Los demás están relacionados a la póliza de seguro.

Estas bajas se unen a la de Carlos Correa, quien indicó hace varios días que el propietario de los Astros de Houston le había notificado que tampoco tenía la póliza de seguro aprobada para participar en la competencia.

Emilio Pagán y Alexis Díaz tampoco participarán por diversas razones.

Ante este panorama, Quiles dijo que evalúan la posibilidad de no jugar en el torneo, que comenzará de 6 de marzo en el Estadio Hiram Bithorn.

“Nosotros estamos considerando no participar en esta edición. Es una discusión que hemos tenido. Si no jugamos en igualdad de condiciones, no vamos a participar. Es una decisión que está casi, casi tomada”, dijo este sábado Quiles en entrevista con Jay Fonseca.

“Estamos haciendo una advertencia. Veremos lo que pasa en los próximos días y tomaremos una decisión final”, agregó Quiles.

Los relevistas Edwin “Sugar” Díaz y Fernando Cruz aún están en el proceso de evaluación.

Puerto Rico someterá el roster final de 30 jugadores el próximo martes.