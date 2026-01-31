Luis Arráez firma con los Gigantes

Luis Arráez firmó contrato por un año con los Gigantes de San Francisco por 12 millones y un año.

Arráez se quedará en la División Oeste de la Liga Nacional luego de las últimas dos campañas con los Padres de San Diego.

El tres veces campeón bate tuvo un promedio de bateo de .304 con 340 hits, 12 jonrones, 102 carreras impulsadas y 127 carreras anotadas en 271 juegos para los Padres en su carrera.

“La Regadera” recibió $14 millones de dólares en su último año de arbitraje con los Padres, por lo que su salario disminuirá en dos millones en comparación.