Gobernadora de PR llamará presidente del Clásico Mundial de Béisbol tras numerosas bajas del equipo

Ante la confirmación de que varios jugadores de las Grandes Ligas no recibieron autorización de sus aseguradoras ni de sus equipos para participar en el Clásico Mundial de Béisbol, la gobernadora Jenniffer González Colón se sumó a los reclamos para que el llamado “Team Rubio” pueda competir con su plantilla completa en marzo próximo en el Estadio Hiram Bithorn.

“Hablé con José Quiles presidente de la Federación de Béisbol y Tuti Muñoz promotora del Clásico del Caribe, evento en el que el Gobierno de Puerto Rico es el mayor auspiciador. Ante el reclamo legítimo del presidente de la Federación, nos unimos a su petición de reconsiderar la autorización para que nuestros estelares jugadores puedan participar”, adelantó la gobernadora en un comunicado de prensa.

Este sábado, el presidente de la Federación de Béisbol local, José Quiles, informó que Jovani Morán, José Berríos, Luis Quiñones y Yacksel Ríos no recibieron la aprobación del seguro que debía cubrir sus respectivos contratos durante el torneo. Asimismo, Víctor Caratini no obtuvo el permiso de los Twins de Minnesota.

En la madrugada del sábado también se supo que el estelar Francisco Lindor tampoco jugará por la falta de póliza, al igual que el santaisabelino Carlos Correa.

Quiles también dijo en una entrevista con Jay Fonseca que pondera la idea de retirar el equipo del certamen ante esta situación.

“Consideramos que la no autorización de siete de nuestros atletas debe ser reevaluada de manera inmediata. Reafirmamos nuestro compromiso con el deporte y con el orgullo de nuestra isla, apoyando a quienes nos representan con talento y dedicación”, agregó González al indicar que también espera hablar con Jim Small, presidente del Clásico, para buscar alternativas.

“Estaremos pendiente a la decisión final y haremos todo lo que esté en nuestras manos para que tengamos a los nuestros jugando”, concluyó González Colón.