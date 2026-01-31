David Robertson, campeón de la Serie Mundial y All-Star, anuncio su retiro

David Robertson, que registró 179 salvamentos en una carrera de 17 años en las Grandes Ligas mientras lanzaba para ocho equipos, anunció su retirada el viernes.

"El béisbol me ha dado más de lo que jamás soñé posible en las últimas 19 temporadas", publicó Robertson en las redes sociales. “... Despedirse no es fácil, pero lo hago con profunda gratitud por cada oportunidad, desafío y recuerdo. Siempre estaré agradecido por el juego y por todos los que hicieron que este viaje fuera extraordinario."

Robertson, que también tuvo un récord de 68-46 y una efectividad de 2.93, llegó al Juego de las Estrellas en 2011 mientras lanzaba para los New York Yankees. Acumuló al menos 34 salvamentos entre 2014 y 2016 jugando para los Yankees y los Chicago White Sox.

El diestro formó parte de 10 equipos de playoffs, incluido el equipo de los Yankees de 2009 que ganó la Serie Mundial.

Robertson, de 40 años, lanzó para Filadelfia la temporada pasada, disputando 20 apariciones y con dos salvamentos.