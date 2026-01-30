Julio Rodríguez, Gregory Soto y Wandy Peralta se unen al equipo RD para el Clásico Mundial

Siguen sumándose grandes nombres al roster de la República Dominicana para el Clásico Mundial de Béisbol 2026.

La selección ya estaba cargada luego de que figuras como Fernando Tatis Jr., Vladimir Guerrero Jr. y muchas otras estrellas de MLB fueran confirmadas a principios de esta semana.

Ahora se pueden añadir tres nombres más al grupo: el jardinero Julio Rodríguez y los relevistas zurdos Wandy Peralta y Gregory Soto. La Federación Dominicana de Béisbol anunció que el cuarteto representará a la República Dominicana en el próximo Clásico.

Rodríguez, Peralta y Soto formaron parte del roster de la selección dominicana para el Clásico en el 2023, pero J-Rod fue el único de esos tres que vio acción. Se fue de 18-5 con un doble, tres carreras impulsadas y nueve ponches, mientras la selección dominicano no logró avanzar más allá de la fase de grupos.

La superestrella de los Marineros viene de su segunda temporada 30-30 en su carrera (32 jonrones y 30 bases robadas) y terminó sexto en la votación para JMV de la Liga Americana el año pasado. De cara a su temporada a los 25 años, J-Rod ha sido convocado al Juego de Estrellas en tres de sus primeras cuatro campañas en Grandes Ligas.

Rosario, quien entra en su décima temporada en las Mayores, renovó con los Yankees en diciembre después de batear para .303 en una estadía de 16 juegos con el equipo la temporada pasada.

Estévez registró una efectividad de 2.45 en 66 entradas en el 2025 y lideró las Mayores con 42 salvamentos. También consiguió su segunda selección al Juego de Estrellas. El zurdo Soto, por su parte, ha sido convocado a dos Clásicos de Media Temporada y dejó una efectividad de 4.18 en 60.1 entradas con los Orioles y Mets en el 2025.

La República Dominicana iniciará su participación en el Grupo D del Clásico Mundial de Béisbol de este año el 6 de marzo frente a Nicaragua a las 7 p.m. ET en el loanDepot park de Miami.