Viernes chismoso

Mientras el Escogido integra su roster para la Serie del Caribe, veamos algunas pequeñas noticias picantes y chismosas.

LAS ESTRELLAS: Desde San Pedro de Macorís me llega el rumor de que el presidente del equipo, Miguel Feris, estaría negociando para vender sus acciones con una dupla integrada por Robinson Canó y Albert Pujols… ¿Qué fundamento tendría esto? Los chismes siempre tienen algo de verdad, a veces sí, a veces no, pero no surgen de la nada… En semanas recientes, el equipo anunció la incorporación de Pujols al plantel, sin especificar qué funciones tendría… De ahí surge esta hipótesis, que parece está rodando fuerte en la ciudad del Este… Inclusive, le pregunté sobre esta especie al amigo Luis Manuel Aguiló, director de comunicaciones, y me respondió con una larga carcajada… y algo más. El tema queda pendiente, por si surge algo.

Añado que con miras al próximo campeonato los verdes no tienen mánager anunciado. Finalizó Carlos Paulino, en lugar del despedido Fernando Tatis Jr., pero no se ha recibido una ratificación.

SE BAJÓ: José Ramírez se bajó del tren del Clásico Mundial, y ahí quedó bien el periodista que lanzó el detalle hace unos días, Mixael Rosa (de Pío Deportes)… A ese señor lo desmintió de una vez Juan Núñez, presidente de la Federación, quien queda mal con el asunto. Nelson Cruz fue preguntado ese mismo día al respecto y guardó silencio; parece esperando la confirmación por parte de Ramírez.

El banilejo nuevamente le dice NO A LA PATRIA, pues no ha participado en ninguno de los dos clásicos anteriores. Desde que es estelar de Grandes Ligas han ocurrido dos eventos, 2017 y 2023, y anteriormente ha expresado distintos motivos para ausentarse. Ahora, los fanáticos y los medios lo “queman”, pero lo suyo es por motivos personales. ¿Lo de ahora? La extensión de contrato que le puso Cleveland en sus manos, y que lo lleva a permanecer allí 7 años más por US$175 millones. Ramírez queda mal, Núñez queda mal, y ahí saca colita Nelson Cruz, por su puesto de gerente.

EL PITCHER: Lo mismo ocurre con Freddy Peralta, el pitcher de los Mets, que ahora está bailando un tango alrededor de si va o no… Su problema es que fue cambiado de Milwaukee a los Mets, y dicen que el equipo de Nueva York le está preparando un “paquetico” para que no se vaya a la agencia libre al final de la campaña, que es cuando le toca… Un amigo cercano mío, y de él, le habló por teléfono hace unas horas, y por ahí anda el asunto. Lo más probable es que también se “baje” del camión… Lo interesante de esto es que el país tiene tantos peloteros que cualquier equipo que se forme tendrá suficiente calidad para aspirar a la corona.

LA QUEJA: En la recepción ofrecida ayer por el presidente Luis Abinader en el Palacio Nacional hubo un llanto por parte del Mandatario, pero lleno de risas. ¿Qué dijo? Que no le gustaba la forma en que habían tratado a las Águilas, y también hizo referencia al dominio ejercido por el lanzador Jefry Yan, el hombre que da saltos espectaculares con cada ponche. Pero lo dicho por Abinader no hizo mucho ruido porque no se trataba del enfrentamiento Leones y Águilas, pues en su serie particular empataron a 5 en la regular y a 3 en la semifinal; es decir, quedaron 8-8 en sus 16 partidos celebrados. Alguien dijo que Abinader se refería a la victoria de las Águilas ante los Toros, que fue anulada, y que luego se convirtió en una derrota de eliminación. Pero Abinader, que es aguilucho desde chiquitico, no habló de eso, su tema era otro.

INFORMACIÓN: Es recomendable que el gerente del Escogido, Carlos Peña, tenga más contacto con el director de prensa del equipo para dar detalles de la conformación para la Serie del Caribe. Eso es necesario, especialmente este viernes, pues el jueves dio un poquito de trabajo. Los rojos estaban involucrados en una visita al Palacio y luego con un desfile por las distintas calles… Por cierto, ese desfile de cada año debería convertirse en una fiesta en la explanada del estadio que corresponda, y en el caso de Santo Domingo sería más saludable para no toparse con el tremendo tráfico que hay de lunes a viernes. Es una sugerencia, porque una fiesta en pleno estadio será un tremendo acontecimiento, y daría oportunidad a los protagonistas a hablar. Incluso, así pudieran transmitirlo por televisión para disfrute de todo el público. ¿Se entiende eso?

