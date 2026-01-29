Los nuevos inmortales

Dos jardineros centrales de talento generacional serán exaltados al Salón de la Fama del béisbol en 2026, luego de ser oficialmente elegidos por la Asociación de Escritores de América el pasado 21 de enero.

Carlos Beltrán fue un real exponente de las llamadas cinco herramientas del béisbol y sólo su alegado vínculo con el esquema de irregularidades montado por los Astros de Houston en 2017 provocó que tuviera que esperar cuatro años antes de recibir la llamada soñada por todo beisbolista.

Bateador de ambas manos, el nativo de Manatí, Puerto Rico, podía contribuir a victorias con su bate, guante, velocidad e incluso con su mente, pues fue de uno de los jugadores más inteligentes de su generación.

Está en una lista de menos de 90 jugadores que han conseguido tanto 1,500 carreras anotadas como remolcadas en su carrera, agregando 2,725 hits, 565 dobles, 435 cuadrangulares y 312 bases robadas. Tuvo promedios de .279/.350/.486 con un OPS+ de 119.

El porcentaje de éxito en bases robadas de Beltrán es de un 86.43%, el mejor de todos los tiempos para jugadores con 200 o más intentos.

El momento más impactante de su carrera probablemente ocurrió en los playoffs de 2004, cuando vistió el uniforme de los Astros de Houston. En 12 partidos, bateó .435 con ocho cuadrangulares, 14 carreras impulsadas y seis robos. Montó un real espectáculo que le sirvió de trampolín para conseguir un mega contrato con los Mets de Nueva York.

El otro seleccionado para la inmortalidad fue el curazoleño Andruw Jones, uno de los mejores jardineros centrales defensivos de todos los tiempos. Durante su apogeo, ganó 10 Guantes de Oro con los Bravos de Atlanta y mostró un estilo único en el prado central, donde demostró cualidades excepcionales que lo colocan en un sitial similar al de Willie Mays, Tris Speaker, Ken Griffey Jr. y cualquier otro jugador que haya brillado en la importante posición.

Pese a que su defensa era suficiente para alcanzar la inmortalidad, Jones tuvo que esperar nueve votaciones para finalmente ingresar al Salón de la Fama por el deterioro que sufrió su ofensiva una vez cumplió 30 años, cuando entró en un rápido declive que terminó acortando su carrera.

No obstante, entre 1998 y 2007, promedió casi 35 cuadrangulares, 103 carreras remolcadas y 97 anotadas y OPS de .847 mientras se llevaba un Guante de Oro tras otro.

Pese a la temprana decadencia, pudo sumar 435 cuadrangulares con casi 1,300 impulsadas para acompañar la defensa de calidad histórica que es su carta de presentación para llegar a Cooperstown.