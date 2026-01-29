José Ramírez no estará en el Clásico Mundial por un tema personal, informa Nelson Cruz

El gerente general de la selección de República Dominicana, Nelson Cruz, informó a la prensa que el jugador de cuadro de los Guardianes de Cleveland, José Ramírez, no estará en el venidero Clásico Mundial de Béisbol.

“En el caso particular de José, por una situación personal, él no va a participar en el Clásico. Ha sido una decisión difícil para él, porque él siempre ha mostrado interés de participar en el Clásico”, informó Cruz.

Sin embargo, comentó que, si el combinado tricolor logra clasificar a la segunda ronda del evento, el defensor de la esquina caliente podría estar presente con la selección pero solo en caso de que se produzca una lesión entre los ya confirmados.

“En esta ocasión se escapa de sus manos porque es un tema personal. Esa es la información, obviamente, él también en su momento va a dar más declaraciones y abundar sobre la situación que él tiene”, comentó.

Este pasado lunes, el cronista deportivo Mixael Rosa informó que Ramírez se había "desmontado" del Clásico Mundial.

La Federación Dominicana de Béisbol emitió un comunicado en el que decía que el pelotero sí participaría en el evento mundialista.

El periodista Moisés Mejía, de la redacción de deportes de Listín, también confirmó que el pelotero no iba a participar en el evento.

Desde el pasado lunes el tema ha estado bajo suspenso a la espera de un nuevo comunicado que aclararía la situación.

No se refirió al Clásico

En ese sentido, esta mañana, en Cleveland, durante la presentación de su extensión de contrato de siete años y 175 millones de dólares con los Guardianes, Ramírez dijo que prefería no referirse al tema y concentrarse en el anuncio de su extensión.

"No quiero hablar del tema del Clásico ahora mismo. Estamos concentrados en mi contrato y es lo único que puedo decirles", aseveró.

Ramírez dijo en el pasado que estaba interesado en representar al país caribeño en el evento mundialista, pero varios reportes revelaban lo contrario.

Incluso, Juan Núñez, presidente de la Federación Dominicana de Béisbol (Fedom), había asegurado que Ramírez se mantenía positivo y comprometido con la selección nacional.