La final Toros-Leones y el éxito de los escarlatas

Los Leones del Escogido derrotaron a los Toros del Este en la serie final, conquistando su corona 18, la segunda al hilo y la número seis en las últimas 17 campañas.

La serie concluyó 4 juegos por 1, sin embargo fue competitiva al máximo nivel, pues cuatro de los cinco partidos se definieron por una carrera, el cuarto en 11 entradas y el del campeonato vía blanqueada 1 por 0.

El Escogido desde el punto de vista histórico ha sido una novena de grandes rachas, unas positivas y otras negativas. Sin haber ganado en el verano (entre 1951 y 1954) triunfaron en cinco de los siguientes seis torneos bajo luces, instaurando la primera dinastía de la liga. Después de eso cayeron en un bache de un campeonato (1968-69) en los siguientes 15 años.

En los 80 los Leones volvieron a brillar conquistando cinco de diez coronas disputadas y seis de doce. Más tarde el equipo rojo vivió una era cargada de ignominia, con 18 años sin levantar la copa. Los Leones pasaron a ser un equipo de tercera categoría, dejándole el escenario a Tigres y Águilas como dueños del play.

La llegada de las tres familias a dirigir la novena (Vicini, Najri y Bonetti), más la presencia inicial de Moisés Alou como gerente abrió el camino para convertir a los Leones en el equipo criollo más exitoso de los últimos 17 años, conquistando seis campeonatos, dos más que Licey, cuatro sobre Gigantes, Toros y Águilas y 5 más que las Estrellas.

El bicampeonato actual tuvo su sufrimiento previo, considerando las temporadas fallidas tras el campeonato del 2016. No alcanzaron ninguna final en ese trecho, eran asiduos entre el último y penúltimo puesto hasta la temporada pasada, ganando una de las finales más complicadas de su historia, ante sus rivales azules.

Otro mérito escarlata ha sido el de conseguir su doble campeonato ubicándose en el cuarto puesto de la serie regular en ambos eventos, algo nunca visto en Lidom. Recordemos que llegaron al último juego de la serie regular 2025-26 empatados con las Estrellas Orientales, paseando el round robin y llegándo hasta su corona 18 el mismo día que la corona 17 (27 de enero) y con el último out también a manos del jardinero Sócrates Brito.