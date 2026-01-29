Uno por uno, estos son los jugadores confirmados para participar en el Clásico de Béisbol con RD

Faltan exactamente 35 días para el inicio del Clásico Mundial Béisbol 2026 y los distintos combinados nacionales han anunciado algunos de los jugadores que dirán presente en la justa mundialista.

Ese es el caso de la selección de República Dominicana, que debuta el 6 de marzo frente a Nicaragua en Miami. Hasta ahora, la Federación Dominicana de Béisbol (Fedom) ha confirmado la participación de siete jugadores.

Entre esos siete peloteros existen cinco debutantes, un veterano y uno que busca redención por lo ocurrido en la versión de 2023.

¿Cuáles son los jugadores que han sido ratificados?

Los debutantes

Los jardineros Oneil Cruz y Fernando Tatis Jr., el primera base Vladimir Guerrero Jr., y los lanzadores Seranthony Domínguez y Cristopher Sánchez son los que harán su debut en la justa mundialista.

Búsqueda de redención

El lanzador derecho Sandy Alcántara busca dejar atrás aquella actuación frente a Venezuela en el primer partido del WBC 2023.

En tres entradas y dos tercios lanzados permitió tres carreras, le conectaron tres imparables, entre ellos un jonrón, y apenas ponchó a dos. Esa fue la única labor que tuvo Alcántara en ese torneo, debido a que los dominicanos fueron eliminados en fase de grupos.

La veteranía presente

Hasta ahora, Carlos Santana ha sido el último jugador que Fedom anunció para participar en el Clásico. El nacido en Santo Domingo estuvo presente en la versión de 2013 como catcher y la de 2017 en primera base.

Además, por ahora, Santana es el único campeón de la justa de 2013 que ha sido confirmado.

¿Qué pasa con Junior Caminero?



La cuenta oficial del Clásico Mundial de Béisbol publicó el 8 de diciembre de 2025 que Junior Caminero jugará para República Dominicana; sin embargo, la Fedom no ha realizado la publicación oficial.

El receptor Webster Rivas también informó que fue contactado y que asistiría al evento. El manager del equipo, Albert Pujols, mencionó el nombre de Johan Rojas como uno de los que le gustaría tener en el equipo.

Julio Rodríguez, Juan Soto y varios jugadores más han revelado su intención de querer participar en el evento; no obstante, todavía la Federación no ha oficializado la presencia de los anteriormente mencionados.