Cristopher Sánchez es premiado como Lanzador Dominicano del 2025 en MLB

Cristopher Sánchez, lanzador de los Phillies de Philadelphia, fue galardonado como “Lanzador Dominicano del Año 2025 del béisbol de Grandes Ligas”, durante un acto que fue celebrado este miércoles 28 de enero.

Sánchez ganó el preciado trofeo, “Lanzador Dominicano del Año 2025 en Grandes Ligas”, al recibir 15 votos de primer lugar, 5 de segundo lugar y uno de tercero, para totalizar 197 puntos.

La premiación se celebra por vigésima sexta edición y es organizada por la empresa JJ Sports.

Freddy Peralta, abridor de los Cerveceros de Milwaukee, terminó en el segundo puesto con 5 votos de primero, y 16 votos de segundo, para un total de 178 puntos.

Luis Castillo, abridor de los Marineros de Seattle, recibió el tercer lugar con 6 votos de tercero, 8 votos de cuarto, 4 votos de quinto, para un total de 128 puntos.