Con caravana triunfal, escogidistas celebran corona 18 en las calles de la capital

Con un recorrido por varias de las principales calles y avenidas de la capital dominicana, los Leones del Escogido celebraron su corona número 18 junto a miles de fanáticos que se sumaron en el trayecto a la caravana triunfal escarlata.

El desfile partió desde el estadio Quisqueya a las 3:00 de la tarde por la avenida Tiradentes hacia la John F. Kennedy alcanzando el extremo este de la ciudad y atravesando las calles Josefa Brea, y las avenidas México y Máximo Gómez.

Ya hacia el sur de la ciudad, el recorrido se dirigió hacia el malecón de la ciudad, alcanzando la avenida Abraham Lincoln hasta alcanzar nuevamente la John F. Kennedy con destino hacia el Quisqueya, donde concluyó pasadas las 7:00 de la noche.

A medida que avanzaba el séquito con jugadores, coaches, directivos y sus familiares, así como Rufo y personal general de los bicampeones nacionales, se sumaron motores y carros con fanáticos que ondeaban sus banderas rojas por las calles capitaleñas.

En el recorrido estuvieron el dirigente Ramón Santiago, el gerente Carlos Peña, los jugadores Sócrates Brito, Franchy Cordero, Héctor Rodríguez, Yamaico Navarro, José Marmolejos, Jimmy Paredes, entre muchos otros que fueron pieza clave para obtener la corona 18 para los Leones.

Asimismo, estuvieron en la celebración el presidente del Escogido Baseball Club, Eduardo Najri; el vicepresidente ejecutivo y tesorero, Fernando Armenteros, y el director José Miguel Bonetti Du Breil.

Los Leones del Escogido tienen ahora el ojo puesto en la Serie del Caribe, por lo que partirán a México entre este viernes y el sábado en busca del bicampeonato en el clásico regional, su sexta corona en estos eventos y la número 24 para la República Dominicana.