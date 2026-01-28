Sócrates Brito: “La unidad nos ha dado esta nueva corona”

Otra vez un 27, Sócrates Brito se encargó del out 27.

Durante la final del pasado año, cuando los Leones del Escogido vencieron en siete juegos a los Tigres del Licey, Brito realizó —para muchos— la jugada más importante de aquella serie. Un out con corredores en posición anotadora que resultó sepulturero y aseguró el campeonato rojo en el 2025.

Ahora, un fly profundo de Jeimer Candelario, con etiqueta de jonrón, escribió otro capítulo memorable en la carrera del jardinero. Una fenomenal atrapada de Brito selló un nuevo campeonato para los Leones del Escogido. El jardinero derecho tuvo que desplazarse hasta la zona de seguridad y realizar un salto perfecto para quedarse con el último out, la corona número 18 y el bicampeonato rojo.

“Esa jugada cambió mi vida y hoy tuve la oportunidad de hacerlo de nuevo. Es increíble que otro 27 me encargara el último out. Se siente muy bien ser otra vez campeón, a pesar de que muchas personas nos subestimaron. Nos unimos como grupo para dar el 100 por ciento y esa es la razón principal por la cual se logró la meta”, manifestó Brito durante una entrevista en la transmisión del partido final.

Los Leones del Escogido vencieron 1-0 a los Toros del Este en cinco partidos. Cuatro de esos encuentros se definieron por una sola carrera, incluido el único triunfo obtenido por los Toros.

Al momento de la entrega de anillos, el equipo tenía récord de 17-24 y ocupaba el último lugar del standing. A partir de esa ceremonia, el Escogido registró marca de 22-9.

“Nosotros creímos en el staff de coaches. Hicieron un tremendo trabajo, nos dieron mucha confianza y gracias a ellos también estuvimos aquí”, agregó Sócrates, quien bateó para .278, impulsó una carrera, anotó tres veces y se robó cinco bases.

Erik González

“El año pasado pasé por un proceso fuerte y no pude jugar, por eso en este campeonato hice un gran esfuerzo para mantenerme en el terreno y dar lo mejor de mí. Aquí hay una gran unidad y todos los jugadores apostábamos a la misma causa”.

Michael De La Cruz

“Estoy muy agradecido con esta organización por la confianza que me dieron. Siempre quise estar desde un inicio con un equipo, desde el Round Robin y los Leones me dieron esa oportunidad, por eso esta final tiene un sabor distinto”.

Héctor Neris

“Sabíamos lo que teníamos y de lo que podíamos hacer como equipo. Aquí nadie se cree más que nadie, todos apuntamos hacia el mismo objetivo y por eso estamos aquí”.

José Miguel Bonetti

“17 años tenemos con el Escogido y nadie ha ganado más que nosotros. Ustedes no lo quieren ver porque se enfocan en otros equipos, pero la dinastía está en proceso”, dijo Jugadores destacados del partido.